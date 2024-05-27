От ветрянки у взрослых до тяжелых форм ботулизма: профессор Голубовская рассказала о ситуации с инфекционными заболеваниями в стране

В последнее время в Украине все чаще фиксируются случаи так называемых "детских" инфекционных болезней у взрослых, также участились случаи ботулизма и инфекционных гепатитов. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН рассказала главный инфекционист Украины, заслуженный врач, профессор Ольга Голубовская.

"Поднимают голову так называемые детские болезни у взрослых, такие как ветряная оспа, очень много, коклюш. Очень много болеет и детей, и взрослых. А взрослые детскими инфекциями всегда тяжелее болеют, потому что своевременно надо в детстве успеть всем переболеть, чтобы потом не болеть во взрослом возрасте", - рассказала врач.

Инфекционист Голубовская: несмотря на окончание сезона гриппа, наблюдаются тяжелые случаи заболевания у детей

По словам Голубовской, также фиксируется рост числа гемоконтактных инфекций – что прогнозируемо в стране, находящейся в состоянии войны.

"Огромный рост заболеваемости прямо на глазах, особенно гепатита С. Появляются желтушные формы гепатита В. Защититься от гепатита С можно только, и то условно защититься, ограничив какие-то, например, неоправданные инвазивные процедуры медицинские", - пояснила медик, добавив, что украинцам стоит быть уверенными также в надежной обработке инструментария в парикмахерских и маникюрных салонах.

Профессор добавила, что от гепатита С нет вакцины. Вакцина есть от гепатита В и медик рекомендует людям из групп риска прибегнуть к вакцинации.

"Вакцина достаточно хорошо переносится и достаточно она эффективная. Гепатит B, в отличие от гепатита C, хронических форм дает всего 5%. Тогда как гепатит С - около 85%. Но зато, если уже развивается хроническое течение гепатита B, люди вынуждены получать терапию пожизненно, как ВИЧ-инфицированные пациенты. Гепатит B не считается излечимым заболеванием на сегодняшний день", - подчеркнула Голубовская.

Также участились случаи ботулизма причем с тяжелым течением болезни.

"Поступают пациенты, купившие рыбные продукты в интернет-магазинах, на стихийных рынках", - говорит медик.

По словам Голубовской, выявлены случаи содержания в продуктах токсина Е, который является весьма опасным и приводит к тяжелому протеканию болезни. Особенно опасна невыпотрошенная рыба с икрой. После употребления зараженных продуктов инфекция начинает проявляться уже через несколько часов и среди клинических симптомов – дыхательная недостаточность.

"К сожалению, у нас очень тяжелые есть пациенты... в том числе с аспирационными пневмониями. Поэтому надо быть очень осторожными с этими рыбными продуктами и купленными в непонятных каких-то местах", - подчеркнула инфекционист.

Кроме того, по словам Голубовской, в прифронтовых зонах фиксируются случаи заражения людей бешенством – дикие животные там довольно часто выходят в населенные пункты.

Голубовская назвала процент риска инфицирования болезнью Лайма при укусе клеща