Від вітрянки у дорослих до важких форм ботулізму: професор Голубовська розповіла про ситуацію з інфекційними захворюваннями в країні

Останнім часом в Україні дедалі частіше фіксуються випадки так званих "дитячих" інфекційних хвороб у дорослих, також почастішали випадки ботулізму та інфекційних гепатитів. Про це в ексклюзивному коментарі УНН розповіла головна інфекціоністка України, заслужена лікарка, професорка Ольга Голубовська.

"Піднімають голову так звані дитячі хвороби у дорослих, такі як вітряна віспа, дуже багато, коклюш. Дуже багато хворіє і дітей, і дорослих. А дорослі на дитячі інфекції завжди важче хворіють, тому що вчасно треба в дитинстві встигнути всім перехворіти, щоб потім не хворіти в дорослому віці", - розповіла лікарка.

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За словами Голубовської, також фіксують зростання кількості гемоконтактних інфекцій - що прогнозовано в країні, яка перебуває у стані війни.

"Величезне зростання захворюваності просто на очах, особливо гепатиту С. З'являються жовтяничні форми гепатиту В. Захиститися від гепатиту С можна тільки, і то умовно захиститися, обмеживши якісь, наприклад, невиправдані інвазивні процедури медичні", - пояснила медик, додавши, що українцям варто бути впевненими також у надійній обробці інструментарію в перукарнях і манікюрних салонах.

Професорка додала, що від гепатиту С немає вакцини. Вакцина є від гепатиту В і медикиня рекомендує людям із груп ризику вдатися до вакцинації.

"Вакцина досить добре переноситься і досить вона ефективна. Гепатит B, на відміну від гепатиту C, хронічних форм дає всього 5%. Тоді як гепатит С - близько 85%. Але натомість, якщо вже розвивається хронічний перебіг гепатиту B, люди змушені отримувати терапію довічно, як ВІЛ-інфіковані пацієнти. Гепатит B не вважається виліковним захворюванням на сьогодні", - наголосила Голубовська.

Також почастішали випадки ботулізму, причому з тяжким перебігом хвороби.

"Поступають пацієнти, які купили рибні продукти в інтернет-магазинах, на стихійних ринках", - каже медик.

За словами Голубовської, виявлено випадки вмісту в продуктах токсину Е, який є вельми небезпечним і призводить до тяжкого перебігу хвороби. Особливо небезпечна невипотрошена риба з ікрою. Після вживання заражених продуктів інфекція починає проявлятися вже через кілька годин і серед клінічних симптомів - дихальна недостатність.

"На жаль, у нас дуже важкі є пацієнти... в тому числі з аспіраційними пневмоніями. Тому треба бути дуже обережними з цими рибними продуктами і купленими в незрозумілих якихось місцях", - наголосила інфекціоніст.

Крім того, за словами Голубовської, у прифронтових зонах фіксують випадки зараження людей сказом - дикі тварини там досить часто виходять у населені пункти.

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