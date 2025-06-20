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Київ охопив штормовий вітер: оголошено І рівень небезпеки, як уникнути травм

Київ • УНН

 • 726 перегляди

Сильний вітер до 18 м/с в Києві. Рекомендовано триматися подалі від дерев, рекламних щитів та незакріплених предметів на балконах.

Київ охопив штормовий вітер: оголошено І рівень небезпеки, як уникнути травм

Протягом дня у столиці України пориви вітру сягатимуть 15-18 м/с. Важливі поради - як уникнути небезпеки.

Передає УНН із посиланням на Укргідрометцентр та Патрульну поліцію Києва.

Деталі

Київ накрила негода - протягом дня очікується сильний вітер, пориви вітру сягатимуть 15-18 м/с., попереджає Укргідрометцентр.

У Патрульній поліції вказують, що у таких погодних умовах слід дотримуватися правил безпеки:

  • не ходіть під деревами, поблизу будівництв та рекламних щитів;
    • автівки краще не залишати під деревами, білбордами чи поблизу електроопор;
      • тримайтеся подалі від електричних дротів;
        • зачиніть вікна й двері, щоб уникнути пошкоджень;
          • зніміть з балкона усе, що може впасти або злетіти.

            Нагадаємо

            Україну охопило похолодання та сильний вітер, спричинені атмосферним фронтом. У більшості областей очікується +15...+21°C, на півдні тепліше. Вітер північно-західний, до 20 м/с.

            Південне узбережжя Мексики може зіткнутися з руйнівними вітрами, зливами та штормовим нагоном через наближення урагану "Ерік".

            Ігор Тележніков

            Ігор Тележніков

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