Київ охопив штормовий вітер: оголошено І рівень небезпеки, як уникнути травм

Протягом дня у столиці України пориви вітру сягатимуть 15-18 м/с. Важливі поради - як уникнути небезпеки.

Передає УНН із посиланням на Укргідрометцентр та Патрульну поліцію Києва.

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Київ накрила негода - протягом дня очікується сильний вітер, пориви вітру сягатимуть 15-18 м/с., попереджає Укргідрометцентр.

У Патрульній поліції вказують, що у таких погодних умовах слід дотримуватися правил безпеки:

не ходіть під деревами, поблизу будівництв та рекламних щитів;

автівки краще не залишати під деревами, білбордами чи поблизу електроопор;

тримайтеся подалі від електричних дротів;

зачиніть вікна й двері, щоб уникнути пошкоджень;

зніміть з балкона усе, що може впасти або злетіти.

Нагадаємо

Україну охопило похолодання та сильний вітер, спричинені атмосферним фронтом. У більшості областей очікується +15...+21°C, на півдні тепліше. Вітер північно-західний, до 20 м/с.

Південне узбережжя Мексики може зіткнутися з руйнівними вітрами, зливами та штормовим нагоном через наближення урагану "Ерік".