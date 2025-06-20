Київ охопив штормовий вітер: оголошено І рівень небезпеки, як уникнути травм
Київ • УНН
Сильний вітер до 18 м/с в Києві. Рекомендовано триматися подалі від дерев, рекламних щитів та незакріплених предметів на балконах.
Протягом дня у столиці України пориви вітру сягатимуть 15-18 м/с. Важливі поради - як уникнути небезпеки.
Передає УНН із посиланням на Укргідрометцентр та Патрульну поліцію Києва.
Деталі
Київ накрила негода - протягом дня очікується сильний вітер, пориви вітру сягатимуть 15-18 м/с., попереджає Укргідрометцентр.
У Патрульній поліції вказують, що у таких погодних умовах слід дотримуватися правил безпеки:
- не ходіть під деревами, поблизу будівництв та рекламних щитів;
- автівки краще не залишати під деревами, білбордами чи поблизу електроопор;
- тримайтеся подалі від електричних дротів;
- зачиніть вікна й двері, щоб уникнути пошкоджень;
- зніміть з балкона усе, що може впасти або злетіти.
Нагадаємо
Україну охопило похолодання та сильний вітер, спричинені атмосферним фронтом. У більшості областей очікується +15...+21°C, на півдні тепліше. Вітер північно-західний, до 20 м/с.
Південне узбережжя Мексики може зіткнутися з руйнівними вітрами, зливами та штормовим нагоном через наближення урагану "Ерік".