Холодний фронт накриває Україну: очікуються дощі з грозами та сильний вітер

Холодний атмосферний фронт проходить через територію України, принісши з собою значне похолодання та рвучкий вітер. Про це пише УНН з посиланням на повідомлення синоптикині Наталки Діденко.

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Діденко повідомила, що холодне повітря заходить у тил атмосферного фронту.

"Україну минає і минатиме холодний атмосферний фронт, у його тилу пошириться холодніше повітря", - зазначила метеорологиня.

За її словами, найближчої доби варто очікувати зниження температури в більшості регіонів країни.

"Тому завтра, 20-го червня, у більшості областей очікується свіжа погода з температурою повітря +15...+21 градус, у південній частині буде тепліше, +20...+25 градусів", – повідомила Діденко.

Окрім похолодання, з її слів, слід очікувати посилення вітру. Синоптикиня уточнила характер погодного явища.

"Вітер з північного заходу знову передбачається рвучким, часом із штормовими поривами до 15-20 метрів за секунду", – підкреслила Наталка Діденко.

Вона пояснила причину таких атмосферних коливань.

"Бо (погляньте на карту внизу) Україна зараз розташовується між антициклоном на заході та циклоном на сході", – розповіла метеорологиня.

Вона додала, що саме така синоптична ситуація спричиняє нестійкі погодні умови.

"Протистояння цих двох полярних атмосферних утворень, із високим атмосферним фронтом та низьким атмосферним тиском, і створює умови для посилення вітру", – пояснила синоптикиня.

Також очікуються опади, місцями з грозами.

"Дощі, місцями з грозами, пройдуть вночі на півдні, заході та півночі України, а протягом дня п'ятниці йтимуть у північних областях, на Волині, Рівненщині та на Харківщині", – повідомила Діденко.

Водночас вона зазначила, що у центральних і східних регіонах ситуація буде стабільнішою.

"На решті території без опадів", – додала метеорологиня.

Щодо погоди в столиці, Діденко також дала прогноз.

"У Києві 20-го червня очікується періодично дощ, можлива гроза. Вітер північно-західний із сильними штормовими поривами. Похолоднішає в столиці до +16...+18 градусів", – повідомила вона.

Синоптикиня попередила, що непогода затримається щонайменше до кінця тижня.

"У суботу ще також буде холоднувато, а в неділю потеплішає", – зазначила Діденко.

У завершенні свого прогнозу вона звернулась до українців із застереженням.

"Закутайте на шию красиві шалики, одягніть кардигани чи піджачки, пильнуйте, щоб не звіяло з відкритих балконів прання і щоб не впали комусь на голову вазони з калачиками – словом, обережно при сильному вітрі", – порадила Наталка Діденко.

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