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Холодный фронт накрывает Украину: ожидаются дожди с грозами и сильный ветер

Киев • УНН

 • 796 просмотра

Украину охватило похолодание и сильный ветер, вызванные атмосферным фронтом. В большинстве областей ожидается +15...+21°C, на юге теплее. Ветер северо-западный, до 20 м/с.

Холодный фронт накрывает Украину: ожидаются дожди с грозами и сильный ветер

Холодный атмосферный фронт проходит через территорию Украины, принеся с собой значительное похолодание и порывистый ветер. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение синоптика Наталки Диденко.

Детали

Диденко сообщила, что холодный воздух заходит в тыл атмосферного фронта.

"Украину миновал и будет миновать холодный атмосферный фронт, в его тылу распространится более холодный воздух", - отметила метеоролог.

По ее словам, в ближайшие сутки стоит ожидать снижения температуры в большинстве регионов страны.

"Поэтому завтра, 20 июня, в большинстве областей ожидается свежая погода с температурой воздуха +15...+21 градус, в южной части будет теплее, +20...+25 градусов", – сообщила Диденко.

Кроме похолодания, по ее словам, следует ожидать усиления ветра. Синоптик уточнила характер погодного явления.

"Ветер с северо-запада снова прогнозируется порывистым, временами со штормовыми порывами до 15-20 метров за секунду", – подчеркнула Наталка Диденко.

Она объяснила причину таких атмосферных колебаний.

"Потому что (посмотрите на карту внизу) Украина сейчас располагается между антициклоном на западе и циклоном на востоке", – рассказала метеоролог.

Она добавила, что именно такая синоптическая ситуация вызывает неустойчивые погодные условия.

"Противостояние этих двух полярных атмосферных образований, с высоким атмосферным фронтом и низким атмосферным давлением, и создает условия для усиления ветра", – объяснила синоптик.

Также ожидаются осадки, местами с грозами.

"Дожди, местами с грозами, пройдут ночью на юге, западе и севере Украины, а в течение дня пятницы будут идти в северных областях, на Волыни, Ровенщине и на Харьковщине", – сообщила Диденко.

В то же время она отметила, что в центральных и восточных регионах ситуация будет стабильнее.

"На остальной территории без осадков", – добавила метеоролог.

Относительно погоды в столице, Диденко также дала прогноз.

"В Киеве 20 июня ожидается периодически дождь, возможна гроза. Ветер северо-западный с сильными штормовыми порывами. Похолодает в столице до +16...+18 градусов", – сообщила она.

Синоптик предупредила, что непогода задержится по меньшей мере до конца недели.

"В субботу еще также будет холодновато, а в воскресенье потеплеет", – отметила Диденко.

В завершении своего прогноза она обратилась к украинцам с предостережением.

"Закутайте на шею красивые шарфики, наденьте кардиганы или пиджачки, проследите, чтобы не сдуло с открытых балконов белье и чтобы не упали кому-то на голову вазоны с геранью – словом, осторожно при сильном ветре", – посоветовала Наталка Диденко.

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Андрей Кулик

Андрей Кулик

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