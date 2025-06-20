Киев охватил штормовой ветер: объявлен I уровень опасности, как избежать травм
Киев • УНН
Сильный ветер до 18 м/с в Киеве. Рекомендовано держаться подальше от деревьев, рекламных щитов и незакрепленных предметов на балконах.
В течение дня в столице Украины порывы ветра будут достигать 15-18 м/с. Важные советы - как избежать опасности.
Передает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр и Патрульную полицию Киева.
Детали
Киев накрыла непогода - в течение дня ожидается сильный ветер, порывы ветра будут достигать 15-18 м/с, предупреждает Укргидрометцентр.
В Патрульной полиции указывают, что в таких погодных условиях следует соблюдать правила безопасности:
- не ходите под деревьями, вблизи строек и рекламных щитов;
- машины лучше не оставлять под деревьями, билбордами или вблизи электроопор;
- держитесь подальше от электрических проводов;
- закройте окна и двери, чтобы избежать повреждений;
- снимите с балкона все, что может упасть или улететь.
Напомним
Украину охватило похолодание и сильный ветер, вызванные атмосферным фронтом. В большинстве областей ожидается +15...+21°C, на юге теплее. Ветер северо-западный, до 20 м/с.
Южное побережье Мексики может столкнуться с разрушительными ветрами, ливнями и штормовым нагоном из-за приближения урагана "Эрик".