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Киев охватил штормовой ветер: объявлен I уровень опасности, как избежать травм

Киев • УНН

 • 398 просмотра

Сильный ветер до 18 м/с в Киеве. Рекомендовано держаться подальше от деревьев, рекламных щитов и незакрепленных предметов на балконах.

Киев охватил штормовой ветер: объявлен I уровень опасности, как избежать травм

В течение дня в столице Украины порывы ветра будут достигать 15-18 м/с. Важные советы - как избежать опасности.

Передает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр и Патрульную полицию Киева.

Детали

Киев накрыла непогода - в течение дня ожидается сильный ветер, порывы ветра будут достигать 15-18 м/с, предупреждает Укргидрометцентр.

В Патрульной полиции указывают, что в таких погодных условиях следует соблюдать правила безопасности:

  • не ходите под деревьями, вблизи строек и рекламных щитов;
    • машины лучше не оставлять под деревьями, билбордами или вблизи электроопор;
      • держитесь подальше от электрических проводов;
        • закройте окна и двери, чтобы избежать повреждений;
          • снимите с балкона все, что может упасть или улететь.

            Напомним

            Украину охватило похолодание и сильный ветер, вызванные атмосферным фронтом. В большинстве областей ожидается +15...+21°C, на юге теплее. Ветер северо-западный, до 20 м/с.

            Южное побережье Мексики может столкнуться с разрушительными ветрами, ливнями и штормовым нагоном из-за приближения урагана "Эрик".

            Игорь Тележников

            Игорь Тележников

            Погода и окружающая среда
            Мексика
            Украина
            Киев
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