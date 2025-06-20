Киев охватил штормовой ветер: объявлен I уровень опасности, как избежать травм

В течение дня в столице Украины порывы ветра будут достигать 15-18 м/с. Важные советы - как избежать опасности.

Передает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр и Патрульную полицию Киева.

Детали

Киев накрыла непогода - в течение дня ожидается сильный ветер, порывы ветра будут достигать 15-18 м/с, предупреждает Укргидрометцентр.

В Патрульной полиции указывают, что в таких погодных условиях следует соблюдать правила безопасности:

не ходите под деревьями, вблизи строек и рекламных щитов;

машины лучше не оставлять под деревьями, билбордами или вблизи электроопор;

держитесь подальше от электрических проводов;

закройте окна и двери, чтобы избежать повреждений;

снимите с балкона все, что может упасть или улететь.

Напомним

Украину охватило похолодание и сильный ветер, вызванные атмосферным фронтом. В большинстве областей ожидается +15...+21°C, на юге теплее. Ветер северо-западный, до 20 м/с.

Южное побережье Мексики может столкнуться с разрушительными ветрами, ливнями и штормовым нагоном из-за приближения урагана "Эрик".