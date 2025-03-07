Київ не отримував офіційних підтверджень можливого скасування тимчасового правового статусу українців у США

Речник МЗС Георгій Тихий заявив, що Україна не отримувала офіційних підтверджень від США щодо планів адміністрації президента Дональда Трампа позбавити тимчасового правового статусу близько 240 тис. українців, які втекли від війни рф проти України. Про це Тихий заявив під час брифінгу, передає УНН.

Ми не отримували жодних офіційних підтверджень чи офіційної інформації від американської сторони щодо такого рішення - сказав Тихий.

Доповнення

Видання Reuters повідомляло, що адміністрація президента США Дональда Трампа планує позбавити тимчасового правового статусу близько 240 тис. українців, які втекли від війни рф проти України, що потенційно призведе до прискореної депортації.

Речниця Білого дому Левітт відреагувала на повідомлення Reuters про можливе скасування тимчасового правового статусу для 240 тисяч українців, назвавши її "фейком". Вона заявила, що на цей час рішення не ухвалено.