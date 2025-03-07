Киев не получал официальных подтверждений возможной отмены временного правового статуса украинцев в США
Киев • УНН
Спикер МИД опроверг информацию о планах США лишить статуса 240 тысяч украинских беженцев. Белый дом также назвал эту информацию фейком, заявив об отсутствии такого решения.
Спикер МИД Георгий Тихий заявил, что Украина не получала официальных подтверждений от США относительно планов администрации президента Дональда Трампа лишить временного правового статуса около 240 тыс. украинцев, которые сбежали от войны рф против Украины. Об этом Тихий заявил на брифинге, передает УНН.
Мы не получали никаких официальных подтверждений или официальной информации от американской стороны относительно такого решения
Дополнение
Издание Reuters сообщало, что администрация президента США Дональда Трампа планирует лишить временного правового статуса около 240 тыс. украинцев, которые сбежали от войны рф против Украины, что потенциально приведет к ускоренной депортации.
Пресс-секретарь Белого дома Левитт отреагировала на сообщение Reuters о возможном отмене временного правового статуса для 240 тысяч украинцев, назвав его "фейком". Она заявила, что на данный момент решение не принято.