Квартира, земельні ділянки та авто за 1,5 млн грн: що в декларації нового міністра соцполітики Улютіна

$41.810.01
48.520.28
ukenru
Свіже поповнення в новому уряді: що відомо про Дениса Улютіна, Тараса Качку та Олексія Соболєва
17 липня, 14:31 • 81084 перегляди
Свіже поповнення в новому уряді: що відомо про Дениса Улютіна, Тараса Качку та Олексія Соболєва
17 липня, 14:29 • 74583 перегляди
Нові посади - старі обличчя: хто з міністрів зберіг портфель, а хто змінив крісло
17 липня, 13:18 • 67345 перегляди
ВР призначила Шмигаля новим міністром оборони
17 липня, 12:10 • 90613 перегляди
Піде у РНБО? Посаду для Умєрова оберуть в п'ятницю - джерела
17 липня, 10:24 • 87681 перегляди
Зеленський призначив Стефанішину уповноваженою з питань співпраці зі США
17 липня, 08:49 • 94021 перегляди
Рада призначила Свириденко новим прем’єр-міністром
17 липня, 04:00 • 435128 перегляди
11-ті роковини катастрофи рейсу MH17: що відомо про теракт рф
16 липня, 18:08 • 169408 перегляди
У ВР пояснили, що буде з Міністерством єдності
16 липня, 17:16 • 167134 перегляди
Шмигаль стане міністром оборони, а Сметанін очолить “Укроборонпром” - Зеленський
Ексклюзив
16 липня, 14:51 • 119018 перегляди
"Це неадекватно": українці обурені державним фінансуванням депутата Кузьміних, підозрюваного у хабарництві
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
1м/с
83%
746мм
Популярнi новини
Рада "оновила" Кабмін: хто куди "пересів"?17 липня, 12:17 • 46398 перегляди
Глухий кут: фармацевтичний ринок вже пʼятий місяць чекає на нові правила маркетингу17 липня, 12:17 • 118211 перегляди
Липень – місяць морозива: ТОП рецептів десерту, які легко приготувати вдома17 липня, 13:10 • 104270 перегляди
Королева Камілла святкує 78-річчя: Вільям і Кейт привітали мачуху принца Уельського17 липня, 13:55 • 39156 перегляди
"Камера поцілунків" викрила службовий роман CEO IT-гіганта на концерті Coldplay17:00 • 21908 перегляди
Публікації
Свіже поповнення в новому уряді: що відомо про Дениса Улютіна, Тараса Качку та Олексія Соболєва17 липня, 14:31 • 81083 перегляди
Липень – місяць морозива: ТОП рецептів десерту, які легко приготувати вдома17 липня, 13:10 • 104369 перегляди
Глухий кут: фармацевтичний ринок вже пʼятий місяць чекає на нові правила маркетингу17 липня, 12:17 • 118334 перегляди
Модернізований, але заблокований: чому вертоліт для Повітряних Сил досі не на службі17 липня, 05:55 • 302753 перегляди
11-ті роковини катастрофи рейсу MH17: що відомо про теракт рф17 липня, 04:00 • 435128 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Шмигаль Денис Анатолійович
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Львів
Німеччина
Угорщина
Реклама
УНН Lite
"Камера поцілунків" викрила службовий роман CEO IT-гіганта на концерті Coldplay17:00 • 21993 перегляди
Королева Камілла святкує 78-річчя: Вільям і Кейт привітали мачуху принца Уельського17 липня, 13:55 • 39236 перегляди
"Гадаю, з цим я закінчила": Дженніфер Лопес більше не вірить у шлюб після чотирьох розлучень17 липня, 07:35 • 158012 перегляди
Крипто, домашній пес героя "Супермена", надихає багатьох глядачів фільму завести власного суперпесика16 липня, 09:55 • 222612 перегляди
Зірки "Носферату" повертаються: Аарон Тейлор-Джонсон і Лілі-Роуз Депп можуть знову зустрітися у новому фільмі16 липня, 07:38 • 237870 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Тайм (журнал)
Безпілотний літальний апарат
Іскандер (ОТРК)
Forbes

Квартира, земельні ділянки та авто за 1,5 млн грн: що в декларації нового міністра соцполітики Улютіна

Київ • УНН

 • 1750 перегляди

Міністр соціальної політики Денис Улютін задекларував квартиру в Києві, кілька земельних ділянок та автомобіль LEXUS RX 300. Його зарплата за 2024 рік становила 1 305 212 гривень.

Квартира, земельні ділянки та авто за 1,5 млн грн: що в декларації нового міністра соцполітики Улютіна

Міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України Денис Улютін задекларував квартиру у Києві та декілька земельинх ділянок. Зарплата Улютіна за 2024 рік становила 1 305 212 гривень. Відповідні дані розміщені в урядовій декларації урядовця, пише УНН.

Деталі

Зокрема, Улютін є власником, спільно з дружиною і донькою, квартири, загальна площа якої 84,5 м2. Її вартість на дату набуття становила 674 838 гривень. Окрім того, Улютін володіє земельною ділянкою 904 кв.м та ділянкою 903 кв.м. Також спільно з дружиною у його власності перебувають дві земельні ділянки (861 м2).

Свіже поповнення в новому уряді: що відомо про Дениса Улютіна, Тараса Качку та Олексія Соболєва17.07.25, 17:31 • 81086 переглядiв

Також міністр задекларував заробітну платню за роботу Міністерстві фінансів України за минулий рік у розмірі 1 305 212 грн та за роботу Національному університеті біоресурсів та природокористування України у розмірі 432 746 грн. Також він має банківські рахунки з сумами: 93 995 грн, 29 546 грн. Також Улютін має 100 000 грн готівкою.

Без власного житла, проте з двома автівками та зарплатою в 1,5 млн гривень: декларація Тараса Качки 17.07.25, 20:30 • 5238 переглядiв

Крім того, Улютін володіє автомобілем LEXUS RX 300 2019 року випуску за 1 517 438 грн.

Денис Улютін має фінансові зобов'язання на суми 250 000 грн та 1 965 000 грн.

Рада "оновила" Кабмін: хто куди "пересів"?17.07.25, 15:17 • 46476 переглядiв

Павло Зінченко

Павло Зінченко

Політика
Міністерство фінансів України
Україна
Київ
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9