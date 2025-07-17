Квартира, земельні ділянки та авто за 1,5 млн грн: що в декларації нового міністра соцполітики Улютіна
Київ • УНН
Міністр соціальної політики Денис Улютін задекларував квартиру в Києві, кілька земельних ділянок та автомобіль LEXUS RX 300. Його зарплата за 2024 рік становила 1 305 212 гривень.
Міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України Денис Улютін задекларував квартиру у Києві та декілька земельинх ділянок. Зарплата Улютіна за 2024 рік становила 1 305 212 гривень. Відповідні дані розміщені в урядовій декларації урядовця, пише УНН.
Деталі
Зокрема, Улютін є власником, спільно з дружиною і донькою, квартири, загальна площа якої 84,5 м2. Її вартість на дату набуття становила 674 838 гривень. Окрім того, Улютін володіє земельною ділянкою 904 кв.м та ділянкою 903 кв.м. Також спільно з дружиною у його власності перебувають дві земельні ділянки (861 м2).
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Також міністр задекларував заробітну платню за роботу Міністерстві фінансів України за минулий рік у розмірі 1 305 212 грн та за роботу Національному університеті біоресурсів та природокористування України у розмірі 432 746 грн. Також він має банківські рахунки з сумами: 93 995 грн, 29 546 грн. Також Улютін має 100 000 грн готівкою.
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Крім того, Улютін володіє автомобілем LEXUS RX 300 2019 року випуску за 1 517 438 грн.
Денис Улютін має фінансові зобов'язання на суми 250 000 грн та 1 965 000 грн.
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