Квартира, земельные участки и авто за 1,5 млн грн: что в декларации нового министра соцполитики Улютина
Киев • УНН
Министр социальной политики Денис Улютин задекларировал квартиру в Киеве, несколько земельных участков и автомобиль LEXUS RX 300. Его зарплата за 2024 год составила 1 305 212 гривен.
Министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин задекларировал квартиру в Киеве и несколько земельных участков. Зарплата Улютина за 2024 год составила 1 305 212 гривен. Соответствующие данные размещены в правительственной декларации чиновника, пишет УНН.
Детали
В частности, Улютин является владельцем, совместно с женой и дочерью, квартиры, общая площадь которой 84,5 кв.м. Ее стоимость на дату приобретения составила 674 838 гривен. Кроме того, Улютин владеет земельным участком 904 кв.м и участком 903 кв.м. Также совместно с женой в его собственности находятся два земельных участка (861 кв.м).
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Также министр задекларировал заработную плату за работу в Министерстве финансов Украины за прошлый год в размере 1 305 212 грн и за работу в Национальном университете биоресурсов и природопользования Украины в размере 432 746 грн. Также он имеет банковские счета с суммами: 93 995 грн, 29 546 грн. Также Улютин имеет 100 000 грн наличными.
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Кроме того, Улютин владеет автомобилем LEXUS RX 300 2019 года выпуска за 1 517 438 грн.
Денис Улютин имеет финансовые обязательства на суммы 250 000 грн и 1 965 000 грн.
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