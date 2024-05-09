"Квартал 95" висміяв ТЦК: народні депутати закликали СБУ та прокуратуру відреагувати на жарти, які "паплюжать авторитет ЗСУ"
Київ • УНН
"Квартал 95" показав сюжет, в якому висміював керівника рівненського ТЦК та СП, спійманого на поцілунках з жінками у своєму кабінеті. Через це народні депутати запити до правоохоронних органів щодо "паплюження авторитету Збройних сил" та "приниження честі та гідності українських військовослужбовців" під час воєнного стану.
Студія "Квартал 95" в одному з останніх виступів показала сцену про рівненського військкома, який раніше потрапив у скандал через поцілунки з жінками у робочому кабінеті. У зв'язку з цим народні депутати направили запити до Генпрокурора і Голови Служби Безпеки за те, що актори "паплюжили авторитет ЗСУ" та "принижували честь і гідність українських військовослужбовців." Про це пише УНН з посиланням на народного депутата Ірину Геращенко.
Деталі
95 квартал- це концентрована ницість. Яка продовжує дуже технічно все знецінювати.Спочатку вони знищували українських політиків, аби привести до влади " нові ліца". Зараз взялися за ЗСУ. В умовах, коли влада фактично зірвала мобілізацію, інформаційна політика держави має бути направлена на одне- формування позитивного образу ЗСУ, максимальна повага до форми. А тут в одному номері все- й дрімучий сексизм, й паплюження гідності військових
Вона нагадала, що ВР України давно прийняла закони щодо відповідальності за не уставне носіння форми і дискредитацію ЗСУ.
З колегами на вимогу військових підготували запити до Генпрокурора і Голови Служби Безпеки, аби вони звернули увагу на цю спецоперацію проти ЗСУ у виконанні кварталу
У депутатському зверненні наголошується, що колектив "Кварталу-95" систематично, умисно й послідовно спотворює образ героїчних захисників України.
Крім суто моральної сторони, слід звернути увагу на правовий бік зазначеного. Маємо обґрунтовані підстави вважати, що діяння авторів сценарію та акторів ПАТ "Студія Квартал-95", описані вище, підпадають під ознаки кримінальних правопорушень, передбачених частиною першою статті 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період) та частиною другою статті 435-1 (виготовлення та поширення матеріалів, які містять образу честі і гідності військовослужбовців, які здійснюють заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації) Кримінального кодексу України
Вони закликали правоохоронні органи надати належну правову оцінку діям "Кварталу-95" з метою недопущення продовження практики дискредитації ЗСУ в умовах воєнного стану
Контекст
В одному з останніх випусків "Квартал-95" актори відверто висміювали діяльність ТЦК та СП. Зокрема, випадок з керівником рівненського військкомату, якого таємно знімали в кабінеті з різними жінками.
Актори з'явилися на сцені у формі Збройних сил України. За сценарієм героїня розповідає новій співробітниці про правила спілкування з керівником ТЦК, який у цей час цілується з іншими актрисами, а згодом і сама підходить до нього, щоб "здати звіт".
Актори пояснили поцілунки керівника з підлеглими "новим шифром" - "ДПО – дотики, поцілунки, обіймашки". Такі жарти викликали обурення і серед цивільних українців і серед військових, які активно критикують "Квартал-95" у мережі.
Нагадаємо
У Сухопутних силах заявили, що проведуть службове розслідування щодо відео, на якому нібито керівник ТЦК в Рівненській області демонструє неналежну поведінку з жінками.