"Квартал 95" висміяв ТЦК: народні депутати закликали СБУ та прокуратуру відреагувати на жарти, які "паплюжать авторитет ЗСУ"

ukenru
14:28 • 40430 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

10:47 • 51338 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

09:57 • 63375 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 61583 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 74768 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 85143 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 118053 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 139169 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 140848 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 258296 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+15°
4.8 м/с
36 %
749 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

29 березня, 06:20 • 55395 перегляди
Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

29 березня, 07:19 • 44231 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

29 березня, 07:29 • 57399 перегляди
Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

29 березня, 07:57 • 50324 перегляди
Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

12:10 • 38508 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

14:28 • 40610 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 258356 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 371784 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 386077 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 300707 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

13:12 • 14747 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

13:11 • 14697 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 65690 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 81866 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 92797 перегляди
Актуальне
"Квартал 95" висміяв ТЦК: народні депутати закликали СБУ та прокуратуру відреагувати на жарти, які "паплюжать авторитет ЗСУ"

"Квартал 95" висміяв ТЦК: народні депутати закликали СБУ та прокуратуру відреагувати на жарти, які "паплюжать авторитет ЗСУ"

Київ • УНН

 • 18463 перегляди

"Квартал 95" показав сюжет, в якому висміював керівника рівненського ТЦК та СП, спійманого на поцілунках з жінками у своєму кабінеті. Через це народні депутати запити до правоохоронних органів щодо "паплюження авторитету Збройних сил" та "приниження честі та гідності українських військовослужбовців" під час воєнного стану.

Студія "Квартал 95" в одному з останніх виступів показала сцену про рівненського військкома, який раніше потрапив у скандал через поцілунки з жінками у робочому кабінеті. У зв'язку з цим народні депутати направили запити до Генпрокурора і Голови Служби Безпеки за те, що актори "паплюжили авторитет ЗСУ" та "принижували честь і гідність українських військовослужбовців." Про це пише УНН з посиланням на народного депутата Ірину Геращенко.

Деталі 

95 квартал- це концентрована ницість. Яка продовжує дуже технічно все знецінювати.Спочатку вони знищували українських політиків, аби привести до влади " нові ліца". Зараз взялися за ЗСУ. В умовах, коли влада фактично зірвала мобілізацію, інформаційна політика держави має бути направлена на одне- формування позитивного образу ЗСУ, максимальна повага до форми. А тут в одному номері все- й дрімучий сексизм, й паплюження гідності військових

- заявила Ірина Геращенко. 

Вона нагадала, що ВР України давно прийняла закони щодо відповідальності за не уставне носіння форми і дискредитацію ЗСУ.

З колегами на вимогу військових підготували запити до Генпрокурора і Голови Служби Безпеки, аби вони звернули увагу на цю спецоперацію проти ЗСУ у виконанні кварталу

 - заявила народна обраниця. 

У депутатському зверненні наголошується, що колектив "Кварталу-95" систематично, умисно й послідовно спотворює образ героїчних захисників України. 

Крім суто моральної сторони, слід звернути увагу на правовий бік зазначеного. Маємо обґрунтовані підстави вважати, що діяння авторів сценарію та акторів ПАТ "Студія Квартал-95", описані вище, підпадають під ознаки кримінальних правопорушень, передбачених частиною першою статті 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період) та частиною другою статті 435-1 (виготовлення та поширення матеріалів, які містять образу честі і гідності військовослужбовців, які здійснюють заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації) Кримінального кодексу України

- йдеться в заяві народний депутів. 

Вони закликали правоохоронні органи  надати належну правову оцінку діям "Кварталу-95" з метою недопущення продовження практики дискредитації ЗСУ в умовах воєнного стану

Контекст

В одному з останніх випусків "Квартал-95" актори відверто висміювали діяльність ТЦК та СП. Зокрема, випадок з керівником рівненського військкомату, якого таємно знімали в кабінеті з різними жінками.  

Актори з'явилися на сцені у формі Збройних сил України. За сценарієм героїня розповідає новій співробітниці про правила спілкування з керівником ТЦК, який у цей час цілується з іншими актрисами, а згодом і сама підходить до нього, щоб "здати звіт". 

Актори пояснили поцілунки керівника з підлеглими "новим шифром" - "ДПО – дотики, поцілунки, обіймашки". Такі жарти викликали обурення і серед цивільних українців і серед військових, які активно критикують "Квартал-95" у мережі. 

Нагадаємо

У Сухопутних силах заявили, що проведуть службове розслідування щодо відео, на якому нібито керівник ТЦК в Рівненській області демонструє неналежну поведінку з жінками.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

СуспільствоПолітика
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безпеки України
verkhovna-radaВерховна Рада
zbroini-syly-ukrainyЗбройні сили України
ukrainaУкраїна
rivneРівне
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,823.60
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,859.09