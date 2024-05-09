"Квартал 95" высмеял ТЦК: народные депутаты призвали СБУ и прокуратуру отреагировать на шутки, которые "порочат авторитет ВСУ"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
  •  4250 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
  •  91154 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
  •  101405 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
  •  128464 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
  •  126581 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
8 мая 2024, 10:45  •  130934 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
8 мая 2024, 09:32  •  121145 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
7 мая 2024, 13:55  •  167619 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

Эксклюзив
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
7 мая 2024, 13:24  •  150456 просмотра

Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

Эксклюзив
россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
7 мая 2024, 11:22  •  149630 просмотра

россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог

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7 мая 2024, 11:15  •  256149 просмотра
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
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7 мая 2024, 07:27  •  294804 просмотра
Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины

Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины

6 мая 2024, 10:55  •  292439 просмотра
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Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня

3 мая 2024, 16:08  •  400693 просмотра

"Квартал 95" высмеял ТЦК: народные депутаты призвали СБУ и прокуратуру отреагировать на шутки, которые "порочат авторитет ВСУ"

"Квартал 95" показал сюжет, в котором высмеивал руководителя ровенского ТЦК и СП, пойманного на поцелуях с женщинами в своем кабинете. Из-за этого народные депутаты запросы в правоохранительные органы относительно "опорочения авторитета Вооруженных сил" и "унижения чести и достоинства украинских военнослужащих" во время военного положения.

Общество •   •  2925 просмотра
"Квартал 95" высмеял ТЦК: народные депутаты призвали СБУ и прокуратуру отреагировать на шутки, которые "порочат авторитет ВСУ"

россияне ударили дронами по неработающей АЗС в Харьковском районе

Российские БПЛА "Ланцет" нанесли удар по неработающей АЗС в Дергачах Харьковской области, повредив оборудование и стоящий рядом автомобиль, но обошлось без жертв.

Война •   •  3088 просмотра
россияне ударили дронами по неработающей АЗС в Харьковском районе

Волошин о россиянах, которых заблокировали на заводе в Красногоровке: находятся в сложном положении

российские оккупанты оказались в ловушке на огнеупорном заводе в Красногоровке без боеприпасов и путей снабжения после того, как украинские войска отрезали им логистику.

Война •   •  3986 просмотра
Волошин о россиянах, которых заблокировали на заводе в Красногоровке: находятся в сложном положении

Intel и производители материнских плат не согласовали, как стабилизировать процессор i9

Intel и производители материнских плат расходятся во мнениях относительно настроек BIOS для стабилизации работы процессоров i9 13-го и 14-го поколений: Intel рекомендует использовать более высокие профили энергопотребления, а производители материнских плат - более низкие ограничения.

Технологии •   •  4213 просмотра
Intel и производители материнских плат не согласовали, как стабилизировать процессор i9

Львовские нейрохирурги удалили из головного мозга 9-летнего мальчика осколок мины

Нейрохирурги во Львове успешно удалили 8-миллиметровый осколок мины из мозга 9-летнего мальчика, который получил тяжелые ранения во время минометного обстрела в Херсоне накануне Нового года.

Война •   •  4843 просмотра
Львовские нейрохирурги удалили из головного мозга 9-летнего мальчика осколок мины

Вывод 519 млн гривен из банка "Финансы и Кредит": олигарху Жеваго и его трем сообщникам сообщили новое подозрение

Бывшего акционера АО "Банк "Финансы и Кредит" Константина Жеваго и его сообщников подозревают в создании преступной организации, которая вывела из банка более 1,4 млрд грн с помощью мошеннических схем кредитования.

Криминал и ЧП •   •  4418 просмотра
Вывод 519 млн гривен из банка "Финансы и Кредит": олигарху Жеваго и его трем сообщникам сообщили новое подозрение

Пожар на нефтебазе в оккупированном Луганске: появились спутниковые снимки последствий

Спутниковые фотографии подтверждают повреждения нефтебазы в оккупированном Россией Луганске после взрывов: по меньшей мере три резервуара для хранения горючего уничтожены огнем.

Война •   •  7158 просмотра
Пожар на нефтебазе в оккупированном Луганске: появились спутниковые снимки последствий

"Прогуливалась" недостроем: на Киевщине 16-летняя девушка упала с девятого этажа на седьмой

16-летняя девушка упала с 9-го этажа на 7-й во время прогулки по недострою в Переяславе Киевской области. Ее госпитализировали с подозрением на перелом таза.

Общество •   •  8429 просмотра
"Прогуливалась" недостроем: на Киевщине 16-летняя девушка упала с девятого этажа на седьмой

27 избранников Порошенко в Раде заработали в войну столько же, сколько остальные 374 депутата вместе

27 избранников Порошенко в Раде заработали в войну столько же, сколько остальные 374 депутата вместе.

политика •   •  8672 просмотра
27 избранников Порошенко в Раде заработали в войну столько же, сколько остальные 374 депутата вместе

Рада разрешила персоналу "Укрпочты" владеть оружием

Верховная Рада приняла закон, позволяющий подготовленным работникам "Укрпочты" носить и применять огнестрельное оружие для защиты почтовых фондов и объектов от нападений.

Общество •   •  8393 просмотра
Рада разрешила персоналу "Укрпочты" владеть оружием