"Квартал 95" высмеял ТЦК: народные депутаты призвали СБУ и прокуратуру отреагировать на шутки, которые "порочат авторитет ВСУ"

Студия "Квартал 95" в одном из последних выступлений показала сцену о ровенском военкоме, который ранее попал в скандал из-за поцелуев с женщинами в рабочем кабинете. В связи с этим народные депутаты направили запросы к Генпрокурору и Председателю Службы Безопасности за то, что актеры "порочили авторитет ВСУ" и "унижали честь и достоинство украинских военнослужащих." Об этом пишет УНН со ссылкой на народного депутата Ирину Геращенко.

Детали

95 квартал- это концентрированная низость. Которая продолжает очень технично все обесценивать.сначала они уничтожали украинских политиков, чтобы привести к власти "новые лица". Сейчас взялись за ВСУ. В условиях, когда власть фактически сорвала мобилизацию, информационная политика государства должна быть направлена на одно - формирование положительного образа ВСУ, максимальное уважение к форме. А тут в одном номере все - и дремучий сексизм, и осквернение достоинства военных - заявила Ирина Геращенко.

Она напомнила, что ВР Украины давно приняла законы об ответственности за не уставное ношение формы и дискредитацию ВСУ.

С коллегами по требованию военных подготовили запросы к Генпрокурору и Председателю Службы Безопасности, чтобы они обратили внимание на эту спецоперацию против ВСУ в исполнении квартала - заявила народная избранница.

В депутатском обращении отмечается, что коллектив "Квартала-95" систематически, умышленно и последовательно искажает образ героических защитников Украины.

Кроме чисто моральной стороны, следует обратить внимание на правовую сторону указанного. Имеем обоснованные основания считать, что действия авторов сценария и актеров ПАО "Студия Квартал-95", описанные выше, подпадают под признаки уголовных правонарушений, предусмотренных частью первой статьи 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период) и частью второй статьи 435-1 (изготовление и распространение материалов, содержащих оскорбление чести и достоинства военнослужащих, осуществляющих мероприятия по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации) Уголовного кодекса Украины - говорится в заявлении народный депутов.

Они призвали правоохранительные органы предоставить надлежащую правовую оценку действиям "Квартала-95" с целью недопущения продолжения практики дискредитации ВСУ в условиях военного положения

Контекст

В одном из последних выпусков "Квартал-95" актеры откровенно высмеивали деятельность ТЦК и СП. В частности, случай с руководителем ровенского военкомата, которого тайно снимали в кабинете с разными женщинами.

Актеры появились на сцене в форме Вооруженных сил Украины. По сценарию героиня рассказывает новой сотруднице о правилах общения с руководителем ТЦК, который в это время целуется с другими актрисами, а впоследствии и сама подходит к нему, чтобы "сдать отчет".

Актеры объяснили поцелуи руководителя с подчиненными "новым шифром" - "ДПО - прикосновения, поцелуи, обнимашки". Такие шутки вызвали возмущение и среди гражданских украинцев и среди военных, которые активно критикуют "Квартал-95" в сети.

Напомним

В Сухопутных силах заявили, что проведут служебное расследование относительно видео, на котором якобы руководитель ТЦК в Ровенской области демонстрирует неподобающее поведение с женщинами.