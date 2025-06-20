Курс валют на 20 червня: гривня продовжує девальвувати

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,6854 грн/дол., що девальвувало гривню на 6 копійок, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить 41,68 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 47,85 грн/євро. А офіційний курс злотого становить 11,18 грн/злотий.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 08:35:

у банках долар торгується за курсом 41,89-41,40 грн, євро за 48,25-47,70 грн, злотий за 11,50-10,80 грн;

в обмінниках долар торгується за курсом 41,57-41,68 грн, євро - за 48,16-48,35 грн, злотий за 11,18-11,30 грн;

на міжбанку курси становлять відповідно 41,82-41,86 грн/дол. та 47,98-48,01 грн/євро.

Доповнення

Національний банк України 19 червня встановлював офіційний курс гривні на рівні 41,6293 грн/дол., що девальвувало гривню на 10 копійок.

Економіст радить українцям диверсифікувати заощадження, аби убезпечити власні гроші. Ідеальна схема зберігання накопичень: третина в доларах, третина в євро, третина в військових облігаціях або в облігаціях внутрішнього державного займу.