Курс валют на 20 июня: гривна продолжает девальвировать

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,6854 грн/долл., что девальвировало гривну на 6 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,68 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 47,85 грн/евро. А официальный курс злотого составляет 11,18 грн/злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:35:

в банках доллар торгуется по курсу 41,89-41,40 грн, евро за 48,25-47,70 грн, злотый за 11,50-10,80 грн;

в обменниках доллар торгуется по курсу 41,57-41,68 грн, евро - по 48,16-48,35 грн, злотый за 11,18-11,30 грн;

на межбанке курсы составляют соответственно 41,82-41,86 грн/долл. и 47,98-48,01 грн/евро.

Дополнение

Национальный банк Украины 19 июня устанавливал официальный курс гривны на уровне 41,6293 грн/долл., что девальвировало гривну на 10 копеек.

Экономист советует украинцам диверсифицировать сбережения, чтобы обезопасить собственные деньги. Идеальная схема хранения накоплений: треть в долларах, треть в евро, треть в военных облигациях или в облигациях внутреннего государственного займа.