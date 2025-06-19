Курс валют на 19 червня: гривня девальвувала

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,6293 грн/дол., що девальвувало гривню на 10 копійок, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить 41,62 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 47,90 грн/євро. А офіційний курс злотого становить 11,20 грн/злотий.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 08:35:

у банках долар торгується за курсом 41,82-41,30 грн, євро за 48,30-47,70 грн, злотий за 11,55-10,85 грн;

в обмінниках долар торгується за курсом 41,49-41,55 грн, євро - за 48,16-48,30 грн, злотий за 11,17-11,30 грн;

на міжбанку курси становлять відповідно 41,71-41,74 грн/дол. та 47,94-47,96 грн/євро.

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Доповнення

Економіст радить українцям диверсифікувати заощадження, аби убезпечити власні гроші. Ідеальна схема зберігання накопичень: третина в доларах, третина в євро, третина в військових облігаціях або в облігаціях внутрішнього державного займу.