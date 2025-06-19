Курс валют на 19 червня: гривня девальвировала
Киев • УНН
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на уровне 41,6293 грн/дол. Также изменены курсы евро и злотого к гривне. Эксперт советует диверсифицировать сбережения.
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,6293 грн/долл., что девальвировало гривну на 10 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет 41,62 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 47,90 грн/евро. А официальный курс злотого составляет 11,20 грн/злотый.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:35:
- в банках доллар торгуется по курсу 41,82-41,30 грн, евро за 48,30-47,70 грн, злотый за 11,55-10,85 грн;
- в обменниках доллар торгуется по курсу 41,49-41,55 грн, евро - за 48,16-48,30 грн, злотый за 11,17-11,30 грн;
- на межбанке курсы составляют соответственно 41,71-41,74 грн/долл. и 47,94-47,96 грн/евро.
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Дополнение
Экономист советует украинцам диверсифицировать сбережения, чтобы обезопасить собственные деньги. Идеальная схема хранения накоплений: треть в долларах, треть в евро, треть в военных облигациях или в облигациях внутреннего государственного займа.