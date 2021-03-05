Кулеба роз’яснив рішення РНБО щодо подвійного громадянства, у тому числі з країнами ЄС

Про подвійне громадянство

"Що ви побачили в рішенні РНБО: ви побачили контури, позиції держави, яка має бути відображена в майбутньому законодавстві, щодо участі осіб з подвійним або множинним громадянством в державному житті України. Тобто, політика, яку ми будемо реалізовувати, складається з двох елементів — ми плануємо дозволити подвійне громадянство з країнами Європейського Союзу, країнами світу, які є для нас дружніми і не становлять жодної загрози. Список цих країн буде калібруватись“, — сказав міністр.

З його слів, таким чином в країні зможуть “тримати цей ареол українства у світі як одне ціле”, а громадянин України, який виїхав на постійне місце проживання, наприклад, в країну ЄС, в перспективі зможе стати і громадянином цієї країни ЄС, і при цьому залишитись частиною українського простору і зберегти український паспорт.

“Є другий елемент: у вас є декілька паспортів — чи маєте ви право бути депутатом парламенту, чи можете ви бути міністром? Тут буде інша політика, тут буде встановлена низка обмежень для того, щоб не допустити зловживань... Ми вважаємо, що на такій посаді людина має бути громадянином однієї країни — України. Ми загалом реалізовуємо ліберальну політику в питанні множинного громадянства з обмеженнями, які стосуються участі осіб з подвійним громадянством в політичному житті країни”, — додав Кулеба.

Контекст

Президент України Володимир Зеленський 4 березня підписав указ № 85/2021, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 26 лютого 2021 року “Про невідкладні заходи щодо протидії загрозам національній безпеці у сфері громадянства”.

Згідно з цим рішенням РНБО, Кабінет Міністрів разом із Центральною виборчою комісією та Службою безпеки України повинні у двомісячний строк провести інвентаризацію та проаналізувати законодавство України щодо питань, пов’язаних з подвійним (множинним) громадянством.