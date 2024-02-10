Кулеба про інтерв'ю з путіним у 2024 році: все одно, що дати слово Гітлеру в 1944-му

Глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав не поширювати кровожерливу брехню путіна, у той час як його армія продовжує вбивати українців. Про це він написав у мережі Х, передає УНН.

Сьогодні ви дозволяєте путіну поширювати свою божевільну пропаганду геноциду, а наступного дня він наносить удар по Харкову, вбиваючи сім людей

Він нагадав, що вночі під час ракетного удару по Харкову росіяни вбили сімох людей, заживо спаливши паралізованого чоловіка та його дружину, а також цілу сім'ю з п'яти осіб: молодих батьків, їхніх дітей у віці чотирьох і семи років та новонародженого.

Жертвами російської ракетної атаки по Харкову стала родина українського прокурора Ольги Путятіної, яка загинула разом з чоловіком та трьома синами

Брати інтерв'ю в путіна в 2024 році - це все одно, що давати слово Гітлеру в 1944 році. Його треба перемогти, а не допомагати йому поширювати кровожерливу брехню