Кулеба про інтерв'ю з путіним у 2024 році: все одно, що дати слово Гітлеру в 1944-му
Київ • УНН
МЗС відреагувало на інтерв'ю путіна американцю Такеру Карлсону. Міністр Дмитро Кулеба закликав світ не давати путіну можливості давати інтерв'ю, порівнявши це з наданням трибуни Гітлеру.
Глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав не поширювати кровожерливу брехню путіна, у той час як його армія продовжує вбивати українців. Про це він написав у мережі Х, передає УНН.
Сьогодні ви дозволяєте путіну поширювати свою божевільну пропаганду геноциду, а наступного дня він наносить удар по Харкову, вбиваючи сім людей
Він нагадав, що вночі під час ракетного удару по Харкову росіяни вбили сімох людей, заживо спаливши паралізованого чоловіка та його дружину, а також цілу сім'ю з п'яти осіб: молодих батьків, їхніх дітей у віці чотирьох і семи років та новонародженого.
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Брати інтерв'ю в путіна в 2024 році - це все одно, що давати слово Гітлеру в 1944 році. Його треба перемогти, а не допомагати йому поширювати кровожерливу брехню
Нагадаємо
Колишній ведучий американського телеканалу Fox News Такер Карлсон у москві зустрівся з путіним. Він став першим західним журналістом, який поговорив із путіним після того, як росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну.
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