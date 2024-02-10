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Кулеба про інтерв'ю з путіним у 2024 році: все одно, що дати слово Гітлеру в 1944-му

Кулеба про інтерв'ю з путіним у 2024 році: все одно, що дати слово Гітлеру в 1944-му

Київ • УНН

 • 38342 перегляди

МЗС відреагувало на інтерв'ю путіна американцю Такеру Карлсону. Міністр Дмитро Кулеба закликав світ не давати путіну можливості давати інтерв'ю, порівнявши це з наданням трибуни Гітлеру.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав не поширювати кровожерливу брехню путіна, у той час як його армія продовжує вбивати українців. Про це він написав у мережі Х, передає УНН.

Сьогодні ви дозволяєте путіну поширювати свою божевільну пропаганду геноциду, а наступного дня він наносить удар по Харкову, вбиваючи сім людей

- написав він.

Він нагадав, що вночі під час ракетного удару по Харкову росіяни вбили сімох людей, заживо спаливши паралізованого чоловіка та його дружину, а також цілу сім'ю з п'яти осіб: молодих батьків, їхніх дітей у віці чотирьох і семи років та новонародженого.

Жертвами російської ракетної атаки по Харкову стала родина українського прокурора Ольги Путятіної, яка загинула разом з чоловіком та трьома синами10.02.24, 17:54 • 107294 перегляди

Брати інтерв'ю в путіна в 2024 році - це все одно, що давати слово Гітлеру в 1944 році. Його треба перемогти, а не допомагати йому поширювати кровожерливу брехню

- резюмував Дмитро Кулеба.

Нагадаємо

Колишній ведучий американського телеканалу Fox News Такер Карлсон у москві зустрівся з путіним. Він став першим західним журналістом, який поговорив із путіним після того, як росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну.

Реакція Єврокомісії на інтерв'ю путіна Такеру Крлсону: лише повторив свою брехню та маніпуляції09.02.24, 18:09 • 27628 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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