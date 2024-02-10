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Кулеба об интервью с путиным в 2024 году: все равно, что дать слово Гитлеру в 1944-м

Кулеба об интервью с путиным в 2024 году: все равно, что дать слово Гитлеру в 1944-м

Киев  •  УНН

10 февраль 2024, 16:27  •  5998 просмотра

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МИД отреагировал на интервью путина американцу Такеру Карлсону. Министр Дмитрий Кулеба призвал мир не давать путину возможности давать интервью, сравнив это с предоставлением трибуны Гитлеру.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал не распространять кровожадную ложь путина, в то время как его армия продолжает убивать украинцев. Об этом он написал в сети Х, передает УНН.

Сегодня вы позволяете путину распространять свою безумную пропаганду геноцида, а на следующий день он наносит удар по Харькову, убивая семь человек

- написал он.

Он напомнил, что ночью во время ракетного удара по Харькову россияне убили семь человек, заживо сожгли парализованного мужчину и его жену, а также целую семью из пяти человек: молодых родителей, их детей в возрасте четырех и семи лет и новорожденного.

Жертвами российской ракетной атаки по Харькову стала семья украинского прокурора Ольги Путятиной, которая погибла вместе с мужем и тремя сыновьями10 февраль 2024, 15:54 • 12496 просмотров

Брать интервью у путина в 2024 году - это все равно, что давать слово Гитлеру в 1944 году. Его надо победить, а не помогать ему распространять кровожадную ложь

- резюмировал Дмитрий Кулеба.

Напомним

Бывший ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон в москве встретился с путиным. Он стал первым западным журналистом, который поговорил с путиным после того, как россия осуществила полномасштабное вторжение в Украину.

Реакция Еврокомиссии на интервью путина Такеру Крлсону: только повторил свою ложь и манипуляции09 февраль 2024, 16:09 • 21685 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Война
ukrainaУкраина
dmytro-kulebaДмитрий Кулеба
kharkivХарьков
Кулеба про інтерв'ю з путіним у 2024 році: все одно, що дати слово Гітлеру в 1944-му
Kuleba on an interview with putin in 2024: It's like giving a word to Hitler in 1944
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Кулеба об интервью с путиным в 2024 году: все равно, что дать слово Гитлеру в 1944-м

МИД отреагировал на интервью путина американцу Такеру Карлсону. Министр Дмитрий Кулеба призвал мир не давать путину возможности давать интервью, сравнив это с предоставлением трибуны Гитлеру.

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