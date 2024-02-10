Кулеба об интервью с путиным в 2024 году: все равно, что дать слово Гитлеру в 1944-м

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал не распространять кровожадную ложь путина, в то время как его армия продолжает убивать украинцев. Об этом он написал в сети Х, передает УНН.

Сегодня вы позволяете путину распространять свою безумную пропаганду геноцида, а на следующий день он наносит удар по Харькову, убивая семь человек - написал он.

Он напомнил, что ночью во время ракетного удара по Харькову россияне убили семь человек, заживо сожгли парализованного мужчину и его жену, а также целую семью из пяти человек: молодых родителей, их детей в возрасте четырех и семи лет и новорожденного.

Жертвами российской ракетной атаки по Харькову стала семья украинского прокурора Ольги Путятиной, которая погибла вместе с мужем и тремя сыновьями

Брать интервью у путина в 2024 году - это все равно, что давать слово Гитлеру в 1944 году. Его надо победить, а не помогать ему распространять кровожадную ложь - резюмировал Дмитрий Кулеба.

Напомним

Бывший ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон в москве встретился с путиным. Он стал первым западным журналистом, который поговорил с путиным после того, как россия осуществила полномасштабное вторжение в Украину.

Реакция Еврокомиссии на интервью путина Такеру Крлсону: только повторил свою ложь и манипуляции