Кривдниця Світоліної здобула титул переможниці на змаганнях у Цинциннаті
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Голландська тенісистка Кікі Бертенс без поразок завершила турнір категорії WTA Premier 5 в Цинциннаті, повідомляє УНН із посиланням на сайт WTA.
У заключному протистоянні уродженка Нідерландів обіграла першу ракетку світу Сімону Халеп із Румунії — 2:6, 7:6 (6), 6:2.
За 2 години 5 хвилин 26-річна нідерландка, що займає 17-е місце в рейтингу WTA, чотири рази брала подачу суперниці, зробила 5 ейсів і 1 подвійну помилку. Перша ракетка світу, 26-річна Халеп, зробила 4 брейки і 2 ейси, тричі помилившись при подачі.
Примітно, що Бертенс виграла шостий титул в кар’єрі в одиночному розряді, і другий цьогоріч, раніше вона святкувала перемогу на турнірі в Чарльстоні.
Нагадаємо, що в 1/4 фіналу Бертенс обіграла Світоліну, а Халеп вибила Лесю Цуренко.