кремль не визнає ордери МКС на арешт двох російських командирів - пєсков
Київ • УНН
кремль не визнає ордери МКС на арешт двох російських командирів, обвинувачених у воєнних злочинах в Україні.
Прессекретар російського президента володимира путіна дмитро пєсков заявив, що рф не визнає видання Міжнародним кримінальним судом (МКС) ордерів на арешт російських командувачів. Про це повідомляє росЗМІ, пише УНН.
Ми не учасники статуту, ми не визнаємо цього… Це не перше рішення. Ми також знаємо, що там тривають різні закриті процеси, які робляться в секреті. Відповідним чином ставимося до таких рішень,
Деталі
Міжнародний кримінальний суд сьогодні, 5 березня, видав ордери на арешт командувача дальньої авіації росії сергія кобилаша та командувача чорноморського флоту рф віктора соколова.
Ордери на арешт видали у "контексті ситуації в Україні за ймовірні злочини, вчинені щонайменше з 10 жовтня 2022 року по щонайменше 9 березня 2023 року".
кобилаша та соколова підозрюють у воєнних злочинах: атаках на українські цивільні обʼєкти з надмірним заподіянням шкоди мирним жителям, а також у злочинах проти людяності.
Як зазначається, у МКС є достатні підстави вважати, що вони несуть індивідуальну кримінальну відповідальність за ці злочини.
Нагадаємо
Президент Володимир Зеленський привітав рішення Міжнародного кримінального суду (МКС) видати ордери на арешт російських командувачів дальньої авіації та чорноморського флоту рф, пообіцявши продовження докладання всіх зусиль, щоб "жоден російський звір, винний у вбивствах українських дітей, жінок і чоловіків, не залишився без покарання".
Держдеп США підтримав рішення про ордери МКС на арешт воєначальників рф06.03.24, 09:34 • 26709 переглядiв