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кремль не признает ордера МУС на арест двух российских командиров - песков

кремль не признает ордера МУС на арест двух российских командиров - песков

Киев  •  УНН

6 марта 2024, 10:13  •  11957 просмотра

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кремль не признает ордера МУС на арест двух российских командиров, обвиняемых в военных преступлениях в Украине.

Пресс-секретарь российского президента владимира путина дмитрий песков заявил, что рф не признает выдачу Международным уголовным судом (МУС) ордеров на арест российских командующих. Об этом сообщает росСМИ, пишет УНН.

Мы не участники устава, мы не признаем этого... Это не первое решение. Мы также знаем, что там идут различные закрытые процессы, которые делаются в секрете. Соответствующим образом относимся к таким решениям,

- заявил песков.

Детали

Международный уголовный суд сегодня, 5 марта, выдал ордера на арест командующего дальней авиации россии сергея кобылаша и командующего черноморского флота рф виктора соколова.

Ордера на арест выдали в "контексте ситуации в Украине за вероятные преступления, совершенные по меньшей мере с 10 октября 2022 года по меньшей мере 9 марта 2023 года".

кобылаша и соколова подозревают в военных преступлениях: атаках на украинские гражданские объекты с чрезмерным причинением вреда мирным жителям, а также в преступлениях против человечности.

Как отмечается, у МУС есть достаточные основания полагать, что они несут индивидуальную уголовную ответственность за эти преступления.

Напомним

Президент Владимир Зеленский приветствовал решение Международного уголовного суда (МУС) выдать ордера на арест российских командующих дальней авиации и черноморского флота рф, пообещав продолжение приложения всех усилий, чтобы "ни один российский зверь, виновный в убийствах украинских детей, женщин и мужчин, не остался без наказания".

Госдеп США поддержал решение об ордерах МУС на арест военачальников рф6 марта 2024, 07:34 • 21269 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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