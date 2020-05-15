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Коронавірус у світі: інфікувались майже 4,5 млн осіб, померло - понад 300 тисяч

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 травня. УНН. Станом на 6:00 п’ятниці загальна кількість померлих від наслідків інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 302 418 осіб. У свою чергу, одужали 1 587 893 людини. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США).

Коронавірус у світі: інфікувались майже 4,5 млн осіб, померло - понад 300 тисяч

Всього у світі 4 442 163 інфікованих. Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (1 417 774), Росія (252 245), Велика Британія (234 440), Іспанія (229 540), Італія (223 096), Бразилія (203 165), Франція (178 994), Німеччина (174 478) і Туреччина (144 749).

Найбільше у світі смертей зафіксовано в США — 85 898 осіб, Великій Британії — 33 693, Італії — 31 368, Іспанії — 27 321 і в Франції — 27 428. У Китаї загалом — 4637, без змін уже понад двох тижнів.

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Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 16 847 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 456 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.

У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.

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