Коронавирус в мире: заразились почти 4,5 млн человек, умерло - более 300 тысяч
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. По состоянию на 6:00 пятницы общее количество умерших от последствий инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 302 418 человек. В свою очередь, выздоровели 1 587 893 человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).
Всего в мире 4 442 163 инфицированных. Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (1 417 774), Россия (252 245), Великобритания (234 440), Испания (229 540), Италия (223 096), Бразилия (203 165), Франция (178 994), Германия (174 478) и Турция (144 749).
Больше всего на свете смертей зафиксировано в США — 85 898 человек, Великобритании — 33 693, в Италии — 31 368, Испании — 27 321 и во Франции — 27 428. В Китае в целом — 4637, без изменений уже более двух недель.
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Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 16 847 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 456 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.
Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.
В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.