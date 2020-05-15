В ВООЗ закликали країни Європи готуватися до нової хвилі коронавірусу

“Я дуже стурбований стосовно подвійної хвилі: восени у нас може бути друга хвиля захворювання на COVID-19 та ще одна — сезонного грипу та кору”, — зазначив Клюге.

Він підкреслив, що країнам Європи слід бути обережними під час скасування карантинних обмежень.

Раніше експерт з надзвичайних ситуацій ВООЗ Майк Раян раніше заявив, що новий коронавірус, можливо, не вдасться повністю подолати, і наразі неможливо передбачити, як довго він буде циркулювати.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 16 847 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 456 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.

У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.