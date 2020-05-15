В ВОЗ призвали страны Европы готовиться к новой волне коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Европа должна подготовиться к новой волне эпидемии COVID-19. Об этом в интервью изданию The Independent заявил директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ганс Клюге, передает УНН.
“Я очень обеспокоен относительно двойной волны: осенью у нас может быть вторая волна заболевания COVID-19 и еще одна — сезонного гриппа и кори”, — отметил Клюге.
Он подчеркнул, что страны Европы должны быть осторожны при отмене карантина.
Ранее эксперт по чрезвычайным ситуациям ВОЗ Майк Райан ранее заявил, что новый коронавирус, возможно, не удастся полностью преодолеть, и сейчас невозможно предсказать, как долго он будет циркулировать.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 16 847 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 456 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.
Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.
В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.