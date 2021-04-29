Конфлікт Праги та Москви: чешський регулятор заявив, що припиняє вивчення вакцини "Супутник V" та відмовляється від неї

Деталі

“Надійшло до нас (від виробника) документації до „Супутнику V“ недостатньо. Ми її вивчили і з відповідними зауваженнями виклали (свої висновки) в звіті, направленому уряду”, — зазначила вона. Документація по російській вакцині, отримана чеським фармрегулятором, включала “десятки сторінок”. Тим часом, за словами Сторової, супровідні матеріали, що направляються виробниками подібних препаратів, можуть містити десятки тисяч сторінок.

Сторова також сказала, що клінічні дослідження “Супутника V” не проводилися і не плануються в Чехії. “Ніякий офіційний процес не починався. До нас не надходило прохання (від влади країни) провести клінічні випробування („Супутника V“)”, — поінформувала вона.

У свою чергу чеська влада не розглядає використання “Супутника V” в республіці. У країну, як заявляють прем’єр-міністр Андрій Бабіш і глава МОЗ Петер Аренбергер, поступає достатня кількість вакцин, зареєстрованих в Євросоюзі. До кінця літа, як прогнозують вони, щеплення від коронавірусу повинні отримати всі бажаючі жителі Чехії, населення якої становить 10,702 млн громадян.

Довідка

У Чехії 27 грудня 2020 року розпочалася вакцинація від коронавірусу. Щеплення зроблені 1 971 913 жителям. Повний цикл вакцинації двома дозами препарату пройшли 977 177 осіб. В країну надходять вакцини виробництва американської компанії Pfizer і її німецького партнера BioNTech, американської фірми Moderna, а також британсько-шведської компанії AstraZeneca.

Згідно з опитуваннями населення, зробити щеплення хочуть 69% жителів Чехії. За час пандемії загальна кількість інфікованих коронавірусів в республіці, згідно зі статистикою ВООЗ, склала 1 626 033, з них вилікувалися 1 542 244. В країні помер 29 141 житель, який заразився коронавірусом.

Відносини Праги і Москви

В останній тиждень взаємини двох країн різко погіршилися.

Міністерство закордонних справ РФ оголосило персонами нон грата 20 дипломатів посольства Чехії в Москві. Всі вони повинні покинути Росію до кінця 19 квітня. Таким чином, в штаті посольства залишаться тільки п’ять дипломатів.

Увечері в неділю в російський МЗС був екстрено викликаний посол Чехії Вітезслав Півонька, де йому було оголошено про вжиті заходи.

Вони стали відповіддю на висилку з Праги 18 співробітників посольства Росії, яких влада Чехії вважає агентами ГРУ і СЗР. Також Чехія звинуватила російські спецслужби в причетності до вибухів на військових складах у Врбетіце в 2014 році.

Москва назвала звинувачення Праги абсурдними і голослівними.

Як заявив 19 квітня журналістам перший віцепрем’єр і глава МВС Чехії Ян Гамачек, також тоді тимчасово виконуючий обов’язки глави МЗС республіки — реакція Росії на висилку з Чехії 18 співробітників посольства РФ виявилася сильнішою, ніж очікувалося з урахуванням існуючої практики в таких випадках, тому в республіці вивчать подальші можливі дії в зв’язку з цим.

Додаткові висилки

Пізніше міністр закордонних справ республіки Якуб Кулганек в інтерв’ю, опублікованому в четвер газетою Lidové noviny, заявив, що Чехія може вислати з Праги “приблизно 60” співробітників посольства РФ, якщо Росія до 12:00 (13:00 за київським часом) четверга, 22 квітня, не прийме рішення про повернення в Москву оголошених персонами нон грата співробітників чеського дипломатичного представництва. Після того, як відповіді не послідувало — Прага анонсувала брифінг про відповідні дії.

В результаті уряд республіки повідомив, що Чехія скорочує до числа чеських дипломатів в Москві кількість російських в посольстві РФ у Празі. Таким чином Чехія і Росія зрівняють кількість співробітників в посольствах до 32.