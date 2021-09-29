Конфлікт Києва та Будапешта: у Орбана заявили, що Угорщина блокуватиме шлях України до НАТО

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“Помста України відбулася задовго до наших газових домовленостей з росіянами, тоді, коли Україна грубо обмежила використання рідної мови угорців на Закарпатті шляхом внесення змін до закону про освіту, саме тому Угорщині слід продовжувати блокувати її шлях до НАТО”, — сказав представник адміністрації Орбана, коментуючи реакцію Києва на угорсько-російський газовий контракт.

Він додав, вкрай прикро, що “сусідня держава в кінцевому підсумку не може оцінити серію жестів, зроблених Угорщиною, незважаючи на нинішні серйозні суперечки”.

Конфлікт навколо газового контракту

Угорщина підписала довгостроковий контракт з російською компанією “Газпром” на постачання газу в обхід України.

В Україні заявили, що таким рішенням здивовані і розчаровані.

МЗС України повідомило, що ініціювало перенесення засідання Спільної міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва на більш пізній термін.

Українська сторона також звернеться до Комісії з надання оцінки відповідності нового угорсько-російської газової угоди з європейським законодавством у сфері енергетики. Глава ОГТСУ Сергій Макогон заявив, що після контракту з “Газпромом” оператор газотранспортної системи України очікує значне скорочення або повну зупинку транзиту до Угорщини через Україну.

Угорщина жорстко відреагувала на критику офіційного Києва за довгостроковий контракт з російською компанією “Газпром”. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Україна втручається у внутрішні справи держави.

Вранці 28 вересня у МЗС Угорщини викликали посла України через суперечку про угоди Будапешта з російською компанією “Газпром”. Глава МЗС Угорщини вирішив заявити, що цей крок недружелюбний після всієї підтримки, яку Україна отримала від Угорщини.

Пізніше стало відомо, що українська сторона аналогічно викликала посла Угорщини. Пізніше перед журналістами глава зовнішньополітичного відомства України Дмитро Кулеба закликав угорських партнерів зараз не розкручувати емоції.

“Вони дуже часто говорять різні речі про Україну, які нам не подобаються, але ми не реагуємо на них емоційно”, — зазначив Кулеба.

У той же час Москва заявила, що новий довгостроковий контракт Угорщини та російської компанії “Газпром” на постачання газу в країну в обхід України нібито “не порушує нічиї права”, а “Київ не має права втручатися в цей аспект двосторонніх відносин Москви і Будапешта”.

Мовна суперечка Києва та Будапешта

Відносини України і Угорщини впродовж останніх років є напруженими. Угорщина з вересня 2017 року ветує рішення в НАТО, що стосуються поглиблення співпраці з Україною, а також блокує діалог на політичному рівні.

Це відбувається на знак протесту проти раніше ухваленого українського закону “Про освіту”, який передбачає, серед іншого, ширше впровадження української державної мови, включно у навчальних закладах національних меншин.

Будапешт вважає, що він обмежує права близько 150 тисяч українських угорців, що живуть на Закарпатті.

Угорщина навіть звернулась до ОБСЄ щодо ситуації на Закарпатті з проханням направити моніторингову місію в регіон — і не вперше.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба назвав твердження про “залякування” угорців на Закарпатті спекуляцією.

У вересні цього року мало відбутися засідання українсько-угорської комісії з питань забезпечення прав національних меншин.