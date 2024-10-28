КНДР звинувачує Південну Корею у шпигунстві через безпілотники над Пхеньяном
Київ • УНН
Міноборони КНДР заявило про виявлення південнокорейського безпілотника, що розкидав листівки над Пхеньяном. У пам'яті дрона знайдено понад 230 планів польотів з червня 2023 року.
Міністерство оборони Північної Кореї звинуватило військових Південної Кореї в запуску безпілотників на її територію в політичних цілях, назвавши це порушенням суверенітету країни, повідомило в понеділок державне ЗМІ KCNA, передає УНН із посиланням на Reuters.
Міністерство оголосило остаточні результати свого розслідування після того, як заявило, що південнокорейські безпілотники пролітали над Пхеньяном щонайменше тричі цього місяця, щоб поширювати "антипівнічні" листівки. KCNA також опублікувало фотографії південнокорейського військового безпілотника, що розбився.
Під час аналізу програми управління польотом безпілотника північнокорейська влада заявила, що виявила понад 230 планів і журналів польотів із червня 2023 року, включно з планом із розкидання "політичного мотиваційного сміття".
Запис від 8 жовтня засвідчив, що безпілотник вилетів із південного прикордонного острова Пенненендо пізно ввечері і за кілька годин випустив листівки над будівлями міністерства закордонних справ і міністерства оборони в Пхеньяні.
Представник Північної Кореї попередив, що країна відповість "нещадним наступом", якщо подібне повториться, повідомляє KCNA.
Доповнення
Сеул і Вашингтон заявили, що Північна Корея направила 3000 військовослужбовців до росії для можливого розгортання в Україні, що може означати значну ескалацію конфлікту. Пхеньян заявив у п'ятницю, що будь-які дії з відправлення своїх військ на допомогу росії відповідатимуть міжнародному праву.
28 жовтня делегація Південної Кореї представить НАТО інформацію про розгортання військ КНДР на території рф.