КНДР обвиняет Южную Корею в шпионаже из-за беспилотников над Пхеньяном

Министерство обороны Северной Кореи обвинило военных Южной Кореи в запуске беспилотников на ее территорию в политических целях, назвав это нарушением суверенитета страны, сообщило в понедельник государственное СМИ KCNA, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Министерство объявило окончательные результаты своего расследования после того, как заявило, что южнокорейские беспилотники пролетали над Пхеньяном по меньшей мере трижды в этом месяце, чтобы распространять "антиполовецкие" листовки. KCNA также опубликовало фотографии разбившегося южнокорейского военного беспилотника.

В ходе анализа программы управления полетом беспилотника северокорейские власти заявили, что обнаружили более 230 планов и журналов полетов с июня 2023 года, включая план по разбрасыванию "политического мотивационного мусора".

Запись от 8 октября показала, что беспилотник вылетел с южного пограничного острова Пенненендо поздно вечером и через несколько часов выпустил листовки над зданиями министерства иностранных дел и министерства обороны в Пхеньяне.

Представитель Северной Кореи предупредил, что страна ответит "беспощадным наступлением", если подобное повторится, сообщает KCNA.

Дополнение

Сеул и Вашингтон заявили, что Северная Корея направила 3000 военнослужащих в россию для возможного развертывания в Украине, что может означать значительную эскалацию конфликта. Пхеньян заявил в пятницу, что любые действия по отправке своих войск на помощь россии будут соответствовать международному праву.

28 октября делегация Южной Кореи представит НАТО информацию о развертывании войск КНДР на территории рф.