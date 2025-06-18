Кличко підтвердив, що кількість жертв внаслідок російського удару по Києву зросла до 28 осіб
Київ • УНН
Кількість загиблих унаслідок російського удару по Києву 17 червня зросла до 28 осіб. Рятувальники продовжують розбирати завали, а також врятували дев'ятьох котів із зруйнованого під'їзду.
Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що наразі підтверджено загибель 28 мешканців столиці внаслідок масштабної російської ракетно-дронової атаки, яка відбулася 17 червня. Про це пише УНН з посиланням на сторінку Кличка в Telegram.
Деталі
"Збільшилася кількість жертв масованої атаки ворога на столицю 17 червня. Наразі підтверджена загибель 28 мешканців Києва", - повідомив Кличко.
Міський голова додав, що рятувальники ще працюють на місці трагедії.
"Рятувальники ще працюють на місцях руйнувань. Допомагають розбирати завали працівники столичних комунальних служб", - повідомив мер.
Доповнення
Команда порятунку тварин "Kyiv Animal Rescue Group" врятувала дев'ятьох котів, заблокованих у квартирах зруйнованого під'їзду в Солом'янському районі Києва. Також було знайдено і шпиталізовано травмовану кішку на вулиці Гавела.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга опублікував відео батьків, які в Києві чекали на порятунок сина, але дізналися про його загибель.