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Кличко підтвердив, що кількість жертв внаслідок російського удару по Києву зросла до 28 осіб

Київ • УНН

 • 1558 перегляди

Кількість загиблих унаслідок російського удару по Києву 17 червня зросла до 28 осіб. Рятувальники продовжують розбирати завали, а також врятували дев'ятьох котів із зруйнованого під'їзду.

Кличко підтвердив, що кількість жертв внаслідок російського удару по Києву зросла до 28 осіб

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що наразі підтверджено загибель 28 мешканців столиці внаслідок масштабної російської ракетно-дронової атаки, яка відбулася 17 червня. Про це пише УНН з посиланням на сторінку Кличка в Telegram.

Деталі

"Збільшилася кількість жертв масованої атаки ворога на столицю 17 червня. Наразі підтверджена загибель 28 мешканців Києва", - повідомив Кличко.

Міський голова додав, що рятувальники ще працюють на місці трагедії.

"Рятувальники ще працюють на місцях руйнувань. Допомагають розбирати завали працівники столичних комунальних служб", - повідомив мер.

Доповнення

Команда порятунку тварин "Kyiv Animal Rescue Group" врятувала дев'ятьох котів, заблокованих у квартирах зруйнованого під'їзду в Солом'янському районі Києва. Також було знайдено і шпиталізовано травмовану кішку на вулиці Гавела.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга опублікував відео батьків, які в Києві чекали на порятунок сина, але дізналися про його загибель.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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