Кличко підтвердив, що кількість жертв внаслідок російського удару по Києву зросла до 28 осіб
Киев • УНН
Число погибших в результате российской атаки на Киев 17 июня возросло до 28 человек. Спасатели продолжают разбирать завалы, а также спасли девять кошек из разрушенного подъезда.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что на данный момент подтверждена гибель 28 жителей столицы в результате масштабной российской ракетно-дроновой атаки, которая произошла 17 июня. Об этом пишет УНН со ссылкой на страницу Кличко в Telegram.
Детали
"Увеличилось количество жертв массированной атаки врага на столицу 17 июня. На данный момент подтверждена гибель 28 жителей Киева", - сообщил Кличко.
Мэр добавил, что спасатели еще работают на месте трагедии.
"Спасатели еще работают на местах разрушений. Помогают разбирать завалы работники столичных коммунальных служб", - сообщил мэр.
Дополнение
Команда спасения животных "Kyiv Animal Rescue Group" спасла девятерых котов, заблокированных в квартирах разрушенного подъезда в Соломенском районе Киева. Также была найдена и госпитализирована травмированная кошка на улице Гавела.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига опубликовал видео родителей, которые в Киеве ждали спасения сына, но узнали о его гибели.