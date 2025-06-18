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Кличко підтвердив, що кількість жертв внаслідок російського удару по Києву зросла до 28 осіб

Киев • УНН

 • 1046 просмотра

Число погибших в результате российской атаки на Киев 17 июня возросло до 28 человек. Спасатели продолжают разбирать завалы, а также спасли девять кошек из разрушенного подъезда.

Кличко підтвердив, що кількість жертв внаслідок російського удару по Києву зросла до 28 осіб

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что на данный момент подтверждена гибель 28 жителей столицы в результате масштабной российской ракетно-дроновой атаки, которая произошла 17 июня. Об этом пишет УНН со ссылкой на страницу Кличко в Telegram.

Детали

"Увеличилось количество жертв массированной атаки врага на столицу 17 июня. На данный момент подтверждена гибель 28 жителей Киева", - сообщил Кличко.

Мэр добавил, что спасатели еще работают на месте трагедии.

"Спасатели еще работают на местах разрушений. Помогают разбирать завалы работники столичных коммунальных служб", - сообщил мэр.

Дополнение

Команда спасения животных "Kyiv Animal Rescue Group" спасла девятерых котов, заблокированных в квартирах разрушенного подъезда в Соломенском районе Киева. Также была найдена и госпитализирована травмированная кошка на улице Гавела.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига опубликовал видео родителей, которые в Киеве ждали спасения сына, но узнали о его гибели.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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