Клуб НБА обміняв українського баскетболіста в БК “Оклахома”
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Клуб національної баскетбольної асоціації (НБА) “Детройт Пістонс” провів трейд українського форварда Святослава Михайлюка в “Оклахома-Сіті Тандер”, повідомляє УНН з посиланням на ФБУ та сторінку інсайдера ESPN Едріана Воджнаровскі в Twitter.
Деталі
“Пістонс” обміняли свінгмена Михайлюка та пік другого раунду драфту-2027 в “Оклахома-Сіті” на атакувального захисника Хаміду Діалло.
У 36 матчах нинішнього сезону Михайлюк в середньому набирає 6,9 очка і робить 2,1 підбирання при 1,6 передачі в середньому за 17,6 хвилини, а Діалло має в активі по 11,9 очок при 5,2 підбирання за гру.
Примітно, що після 37 матчів регулярного чемпіонату “Детройт” займає останнє місце в Східній конференції, “Оклахома” йде 11-ю на Заході.
Доповнення
У Михайлюка закінчується термін контракту. Цього літа він стане обмежено вільним агентом.