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Кличко відкрив відремонтовану зупинку на Борщагівській лінії швидкісного трамвая

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 квітня. УНН. Мер Києва Віталій Кличко на Борщагівській лінії швидкісного трамвая відкрив капітально відремонтовану зупинку “Вул.Генерала Потапова”, передає УНН з посиланням на прес-службу мера.

Кличко відкрив відремонтовану зупинку на Борщагівській лінії швидкісного трамвая

Він нагадав, що столична влада відновлює дорожню і транспортну інфраструктуру столиці, а також оновлює рухомий склад міського громадського транспорту.

“За останні роки ми збільшили бюджет міста майже в два рази. І ці кошти ми вкладаємо в інфраструктуру столиці і закупівлю сучасного транспорту”, — сказав Кличко.

Мер нагадав, що за останніх два роки було закуплено 100 нових сучасних автобусів, 17 тролейбусів і 45 трамваїв. І цього року оновлення громадського транспорту триватиме.

Крім того, за словами мера, столична влада реалізовує проект з розміщення зображення видатних киян на нових трамвайних вагонах. Він нагадав, що загалом планується тематичне брендування 27 трамвайних поїздів портретами видатних особистостей, які відіграли важливу роль в історії та культурі міста.

“Символічно, що кожен трамвай матиме ім'я видатного киянина”, — додав Кличко.

Наразі столицею курсують вже 6 “іменитих” трамваїв із зображеннями Бориса Патона, Ярослава Мудрого, Анни Київської, Миколи Амосова, Валерія Лобановського та Олександра Довженка, який вийшов на маршрут сьогодні. Інформацію про видатних киян, зображених на трамваях, пасажири можуть дізнатися з відеороликів, які транслюють на моніторах у вагонах.

Кличко проїхався до зупинки “вул.Генерала Потапова” трамваєм, на якому зображений Валерій Лобановський.

“Зараз ми перебуваємо в трамваї, на якому зображений Валерій Лобановський. І наступного тижня клуб „Динамо“ хоче всім складом проїхатися цим трамваєм”, — повідомив Віталій Кличко.

Трамваї надвеликої місткості PESA, які курсують Борщагівською лінією швидкісного трамвая, відповідають всім найновішим європейським стандартам і нормам. Зокрема, вагони виконані як єдиний простір з низьким розташуванням підлоги, обладнані рампою зі зручним приводом для забезпечення доступу в салон пасажира у кріслі-колясці, всі деталі салону виконані з негорючих матеріалів. Трамваї обладнані зовнішніми та внутрішніми відеокамерами та системами обігріву і кондиціювання пасажирського салону та кабіни водія. За словами мера, цього року до столиці надійдуть загалом 20 трамваїв — PESA та “Електрон”. “Скоро ми презентуватимемо сучасний сервісний центр в Києві. А згодом приступимо і до великогабаритної зборки. І наше завдання, щоб в столиці з’явилися трамваї з написом “Зроблено в Києві”, — сказав міський голова.

Крім того, додав він, в планах столичної влади — повне оновлення рухомого складу громадського транспорту.

“Але всі розуміють, що на це нам потрібні великі гроші”, — сказав Кличко.

Він наголосив, що щоденно пасажиропотік на Борщагівській лінії швидкісного трамвая становить 160 тисяч осіб.

“Якщо ми їздимо на сучасних трамваях, то станції також повинні відповідати найвищим вимогам. Це мають бути сучасні, нові, комфортні станції”, — наголосив Віталій Кличко. Минулого року в Києві капітально відремонтували 2 станції Борщагівської лінії швидкісного трамвая — “Політехнічну” та “Польову”, а сьогодні відкрили станцію “Вул. Генерала Потапова”. Ремонтні роботи, які тут здійснили — облицювання платформ плиткою ФЕМ, гранітом та тактильною плиткою; засклення задньої стінки навісів; реконструкцію світлофорних об’єктів; освітлення станцій, встановлення систем відеонагляду, влаштування пішохідного переходу, роботи по перекладці колій, будівництво двох платформ з навісами. Цього року в планах ремонт ще низки станцій — “Старовокзальна”, “Пл. Перемоги”, “Індустріальна”, “НАУ”, “Івана Лепсе”, “Сім’ї Сосніних”, “Гната Юри”, “Ромена Роллана”, “Кільцева дорога”, “Героїв Севастополя”.

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