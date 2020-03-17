Кличко розповів подробиці про двох інфікованих у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Мер української столиці Віталій Кличко розповів подробиці про жителів Києва, у яких виявили коронавірусну інфекцію SARS-CoV-2. Про це мер Києва написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Друзі! На жаль, в Києві зафіксовані два перших випадки захворювання на коронавірус. Один з хворих - молодий київський студент, який контактував з хворою жінкою, що померла від коронавірусу на Житомирщині. Хлопець відвідував її з онукою жінки. Він перебуває на лікуванні в Олександрівській лікарні столиці", - написав міський голова.
“Другий випадок — жінка, яка нещодавно відвідувала один з курортів Франції. Наразі вона перебуває на самоізоляції, під наглядом лікарів і отримує лікування вдома”, — розповів Кличко.
“Осіб, з якими контактували обидва пацієнти, зараз обстежують лікарі. Коронавірус таки увірвася до Києва... Дотримуймося рекомендацій лікарів і не дамо йому шансів на стрімке розповсюдження!”, — резюмував він.
Нагадаємо, 16 березня в Києві лабораторно підтверджено два випадки зараження коронавірусом SARS-CoV-2. Всього в Україні зафіксовано п’ять підтверджених випадків інфекції.
Як повідомляв УНН, раніше Кабінет міністрів заборонив залізничне, авіа, автобусне міжміське та міжобласне пасажирське сполучення в Україні з 12:00 18 березня, протягом 17 березня планово буде вводитись заборона на роботу метрополітену. Можливість пересуватись громадським транспортом в межах міста - обмежать.
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Спалах та поширення коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, було вперше помічено у китайській провінції Хубей наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Нагадаємо, починаючи з 00:00 понеділка, 16 березня, до України припинили пускати іноземців та закрили близько сотні пунктів пропуску. Винятком на в’їзд можуть бути іноземці, які мають постійне чи тимчасове проживання в Україні.