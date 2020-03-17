Кличко рассказал подробности о двух инфицированных в Киеве

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 100353 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 103503 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 105551 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 104540 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 113181 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100816 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105283 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106652 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131568 просмотра

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4 марта, 14:27 • 130450 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Кличко рассказал подробности о двух инфицированных в Киеве

Кличко рассказал подробности о двух инфицированных в Киеве

Киев  •  УНН

 • 27639 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Мэр украинской столицы Виталий Кличко рассказал подробности о жителях Киева, у которых обнаружили коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2. Об этом мэр Киева написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

“Друзья! К сожалению, в Киеве зафиксированы два первых случая заболевания коронавирусом. Один из больных — молодой киевский студент, контактировал с больной женщиной, умершей от коронавируса в Житомирской области. Парень посещал ее с внучкой женщины. Он находится на лечении в Александровской больнице столицы”, — написал городской голова.

“Второй случай — женщина, которая недавно посещала один из курортов Франции. Сейчас она находится на самоизоляции, под наблюдением врачей и получает лечение дома”, — рассказал Кличко.

“Лица, с которыми контактировали оба пациента, сейчас обследуют врачи. Коронавирус все таки ворвался в Киев ... Придерживаемся рекомендаций врачей и не дадим ему шансов на стремительное распространение!”, — резюмировал он.

Напомним, 16 марта в Киеве лабораторно подтверждены два случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Всего в Украине зафиксировано пять подтвержденных случаев инфекции.

Как сообщал УНН, ранее Кабинет министров запретил железнодорожное, авиа, автобусное междугороднее и межобластное пассажирское сообщение в Украине с 12:00 18 марта, в течение 17 марта планово будет вводиться запрет на работу метрополитена. Возможность передвигаться общественным транспортом в пределах города — ограничат.

Вспышка и распространение коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, было впервые замечено в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Напомним, начиная с 00:00 понедельника, 16 марта, в Украину прекратили пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска. Исключением на въезд могут быть иностранцы, имеющие постоянное или временное проживание в Украине.

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