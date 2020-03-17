Кличко рассказал подробности о двух инфицированных в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Мэр украинской столицы Виталий Кличко рассказал подробности о жителях Киева, у которых обнаружили коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2. Об этом мэр Киева написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
“Друзья! К сожалению, в Киеве зафиксированы два первых случая заболевания коронавирусом. Один из больных — молодой киевский студент, контактировал с больной женщиной, умершей от коронавируса в Житомирской области. Парень посещал ее с внучкой женщины. Он находится на лечении в Александровской больнице столицы”, — написал городской голова.
“Второй случай — женщина, которая недавно посещала один из курортов Франции. Сейчас она находится на самоизоляции, под наблюдением врачей и получает лечение дома”, — рассказал Кличко.
“Лица, с которыми контактировали оба пациента, сейчас обследуют врачи. Коронавирус все таки ворвался в Киев ... Придерживаемся рекомендаций врачей и не дадим ему шансов на стремительное распространение!”, — резюмировал он.
Напомним, 16 марта в Киеве лабораторно подтверждены два случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Всего в Украине зафиксировано пять подтвержденных случаев инфекции.
Как сообщал УНН, ранее Кабинет министров запретил железнодорожное, авиа, автобусное междугороднее и межобластное пассажирское сообщение в Украине с 12:00 18 марта, в течение 17 марта планово будет вводиться запрет на работу метрополитена. Возможность передвигаться общественным транспортом в пределах города — ограничат.
Вспышка и распространение коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, было впервые замечено в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.
Напомним, начиная с 00:00 понедельника, 16 марта, в Украину прекратили пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска. Исключением на въезд могут быть иностранцы, имеющие постоянное или временное проживание в Украине.