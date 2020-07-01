Кличко назвав райони Києва з найбільшою кількістю випадків COVID-19 за добу
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Найбільше випадків COVID-19 в Києві за добу виявили в Оболонському і Дніпровському районах. Про це під час брифінгу сказав мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
“Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському і Дніпровському районах – по 15. У Дарницькому – 14 і в Деснянському районі – 11 випадків”, - сказав Віталій Кличко.
Нагадаємо, у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19.