Кличко назвав райони Києва з найбільшою кількістю випадків COVID-19 за добу

“Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському і Дніпровському районах – по 15. У Дарницькому – 14 і в Деснянському районі – 11 випадків”, - сказав Віталій Кличко.

Нагадаємо, у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19.