Кличко назвал районы Киева с наибольшим количеством случаев COVID-19 за сутки

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском и Днепровском районах - по 15. В Дарницком - 14 и в Деснянском районе - 11 случаев", - сказал Виталий Кличко.

Напомним, в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19.