Кличко назвал районы Киева с наибольшим количеством случаев COVID-19 за сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Больше всего случаев COVID-19 в Киеве за сутки обнаружили в Оболонском и Днепровском районах. Об этом во время брифинга сказал мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском и Днепровском районах - по 15. В Дарницком - 14 и в Деснянском районе - 11 случаев", - сказал Виталий Кличко.
Напомним, в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19.