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Київські пожежники випустили календар на 2020 рік

Київські пожежники випустили календар на 2020 рік

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. У головному управлінні державної служби з надзвичайних ситуацій України в Києві випустили календар на 2020 рік з фотографіями столичних пожежних. Дванадцять місяців представили 11 героїв і одна героїня, передає УНН.

Так, фотографії виконані в чорно-білому стилі. Фотограф відобразив рятувальників за робочими справами і в процесі відпочинку.

"Дякуємо нашим шанувальникам, які підхопили ідею і дають нове життя нашим "першочерговим кадрам", - написали в ДСНС.

Повідомляється, що в цьому році календар поповнився новими обличчями.

Нагадаємо, календар на 2020 рік випустили і австралійські рятувальники .

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