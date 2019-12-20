Київські пожежники випустили календар на 2020 рік
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. У головному управлінні державної служби з надзвичайних ситуацій України в Києві випустили календар на 2020 рік з фотографіями столичних пожежних. Дванадцять місяців представили 11 героїв і одна героїня, передає УНН.
Так, фотографії виконані в чорно-білому стилі. Фотограф відобразив рятувальників за робочими справами і в процесі відпочинку.
"Дякуємо нашим шанувальникам, які підхопили ідею і дають нове життя нашим "першочерговим кадрам", - написали в ДСНС.
Повідомляється, що в цьому році календар поповнився новими обличчями.
Нагадаємо, календар на 2020 рік випустили і австралійські рятувальники .