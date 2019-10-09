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Австралийские пожарные позируют для нового благотворительного календаря: обнаженные и с животными

Киев • УНН

 • 33066 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. Австралийские пожарные, уже по традиции, выпустили благотворительный календарь на 2020 год. На фотографиях обнаженные и улыбающиеся спасатели позируют с различными животное: котиками, коалами, ламами, кенгуру и гусями, передает УНН.

Австралийские пожарные позируют для нового благотворительного календаря: обнаженные и с животными

В этом году австралийские пожарные выпустили сразу шесть видов календаря — пять из них с изображением спасателей с различными животными, среди которых наиболее интересными можно назвать “Календарь пожарных с домашними животными” и “Календарь пожарных с дикими животными”.

Австралийский календарь пожарных выходит в течение последних 27 лет, с 1993 года популяризируя благотворительность и вдохновляя других людей заниматься спортом.

“В свое 27-летие Австралийский календарь пожарных собрал более трех миллионов долларов на благотворительность”, — сообщили на сайте календаря.

Напомним, звезда “Джокера” Хоакин Феникс снялся мокрым для глянца.

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