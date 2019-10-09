Австралийские пожарные позируют для нового благотворительного календаря: обнаженные и с животными
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Австралийские пожарные, уже по традиции, выпустили благотворительный календарь на 2020 год. На фотографиях обнаженные и улыбающиеся спасатели позируют с различными животное: котиками, коалами, ламами, кенгуру и гусями, передает УНН.
В этом году австралийские пожарные выпустили сразу шесть видов календаря — пять из них с изображением спасателей с различными животными, среди которых наиболее интересными можно назвать “Календарь пожарных с домашними животными” и “Календарь пожарных с дикими животными”.
Австралийский календарь пожарных выходит в течение последних 27 лет, с 1993 года популяризируя благотворительность и вдохновляя других людей заниматься спортом.
“В свое 27-летие Австралийский календарь пожарных собрал более трех миллионов долларов на благотворительность”, — сообщили на сайте календаря.
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