Зірка “Джокера” Хоакін Фенікс знявся мокрим для глянцю
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Зірка резонансного фільму “Джокер”, 44-річний актор Хоакін Фенікс, знявся мокрим та танцюючим у фотосесії для журналу Vanity Fair. Окрім вражаючих світлин, Фенікс також дав інтерв’ю журналу, передає УНН.
“Спокійний, незважаючи на галас навколо свого нового фільму, Фенікс розповідає про свою складну подорож, чому це не визначає його, і як він нарешті навчився залишати темряву на знімальному майданчику”, — пишуть у журналі.
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В інтерв’ю Фенікс також розповідає про свою наречену Руні Мара та про покійного брата Рівера, який пророкував йому велику славу, коли сам Хоакін у неї не вірив.
“Це складний фільм. Історія самітника-головоріза, який має власне обґрунтування для своїх дій, є до некомфортного близькою до того, що нині відбувається у світі”, - говорить Фенікс про "Джокера".
Як зазначається, на становлення Хоакіна Фенікса дуже вплинув брат Рівер (який також був актором), який перед своєю смертю передбачив успіх брата, сказавши “ти станеш актором, і ти станеш більш відомим, ніж я”.
“Я та моя мама дивилися один на одного, на кшталт — про що він говорить?” — розповів Фенікс.
Актор також розповів про стосунки зі своєю нареченою Руні Мара.
“Це єдина дівчина, яку я колись шукав в інтернеті”, — зазначив він.
Joker may be this award season’s lightning rod for controversy—but Joaquin Phoenix hopes people will let the film, which opens in theaters today, speak for itself: “There’s so many different ways of looking at it." Read more at the link in bio. @ethanjamesgreen
Нагадаємо, що фільм “Джокер” (Joker) зібрав в США 93,5 млн доларів за перший уїк-енд прокату, незважаючи на занепокоєння, що викликав у багатьох.