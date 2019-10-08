Звезда "Джокера" Хоакин Феникс снялся мокрым для глянца
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Звезда резонансного фильма "Джокер", 44-летний актер Хоакин Феникс, снялся мокрым и танцующим в фотосессии для журнала Vanity Fair. Кроме впечатляющих фотографий, Феникс также дал интервью журналу, передает УНН.
"Спокойный, несмотря на шум вокруг своего нового фильма, Феникс рассказывает о своем сложном путешествии, почему это не определяет его, и как он наконец научился оставлять темноту на съемочной площадке", - пишут в журнале.
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В интервью Феникс также рассказывает о своей невесте Руни Мара и о покойном брате Ривере, который предсказывал ему большую славу, когда сам Хоакин в нее не верил.
"Это сложный фильм. История отшельника-головореза, который имеет собственное обоснование для своих действий, есть до некомфортного близкой к тому, что сейчас происходит в мире", - говорит Феникс о "Джокере".
Как отмечается, на становление Хоакина Феникса большое влияние имел брат Ривер (который также был актером), который перед своей смертью предсказал успех брата, сказав "ты станешь актером, и ты станешь более известным, чем я".
"Я и моя мама смотрели друг на друга, вроде - о чем он говорит?" - рассказал Феникс.
Актер также рассказал об отношениях со своей невестой Руни Мара.
"Это единственная девушка, которую я когда-либо искал в интернете", - отметил он.
Joker may be this award season's lightning rod for controversy -but Joaquin Phoenix hopes people will let the film , which opens in theaters today, speak for itself: "There's so many different ways of looking at it ." Read more at the link in bio . @ethanjamesgreen
Напомним, что фильм "Джокер" (Joker) собрал в США 93,5млн долларов за первый уик-энд проката, несмотря на беспокойство, возникшее у многих.