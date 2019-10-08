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Звезда "Джокера" Хоакин Феникс снялся мокрым для глянца

Киев • УНН

 • 29274 просмотра

КИЕВ. 8 октября. УНН. Звезда резонансного фильма "Джокер", 44-летний актер Хоакин Феникс, снялся мокрым и танцующим в фотосессии для журнала Vanity Fair. Кроме впечатляющих фотографий, Феникс также дал интервью журналу, передает УНН.

Звезда "Джокера" Хоакин Феникс снялся мокрым для глянца

"Спокойный, несмотря на шум вокруг своего нового фильма, Феникс рассказывает о своем сложном путешествии, почему это не определяет его, и как он наконец научился оставлять темноту на съемочной площадке", - пишут в журнале.

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В интервью Феникс также рассказывает о своей невесте Руни Мара и о покойном брате Ривере, который предсказывал ему большую славу, когда сам Хоакин в нее не верил.

"Это сложный фильм. История отшельника-головореза, который имеет собственное обоснование для своих действий, есть до некомфортного близкой к тому, что сейчас происходит в мире", - говорит Феникс о "Джокере".

Как отмечается, на становление Хоакина Феникса большое влияние имел брат Ривер (который также был актером), который перед своей смертью предсказал успех брата, сказав "ты станешь актером, и ты станешь более известным, чем я".

"Я и моя мама смотрели друг на друга, вроде - о чем он говорит?" - рассказал Феникс.

Актер также рассказал об отношениях со своей невестой Руни Мара.

"Это единственная девушка, которую я когда-либо искал в интернете", - отметил он.

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Joker may be this award season's lightning rod for controversy -but Joaquin Phoenix hopes people will let the film , which opens in theaters today, speak for itself: "There's so many different ways of looking at it ." Read more at the link in bio . @ethanjamesgreen

Публикация от Vanity Fair (@vanityfair)

Напомним, что фильм "Джокер" (Joker) собрал в США 93,5млн долларов за первый уик-энд проката, несмотря на беспокойство, возникшее у многих.

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