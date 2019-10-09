Австралійські пожежники позують для нового благодійного календаря: оголені та з тваринами
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Австралійські пожежники, вже за традицією, випустили благодійний календар на 2020 рік. На світлинах оголені та усміхнені рятувальники позують з різними тварина: котиками, коалами, ламами, кенгуру та гусями, передає УНН.
Цього року австралійські пожежники випустили одразу шість видів календаря — п’ять з них із зображенням рятувальників з різними тваринами, серед яких найцікавішими можна назвати “Календар пожежників із свійськими тварина” та “Календар пожежників з дикими тваринами”.
Австралійський календар пожежників виходить упродовж останніх 27 років, з 1993 року популяризуючи добродійність і надихаючи інших людей займатися спортом.
“У свій 27-рік Австралійський календар пожежників зібрав понад три мільйони доларів на благодійність”, — повідомили на сайті календаря.
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