Київ вперше в історії прийматиме чемпіонат Європи з бадмінтону
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. В Олімпійському домі за участі президента НОК Сергія Бубки відбулося підписання договору про прийняття Україною європейської першості з бадмінтону у 2020 році,повідомляє УНН з посиланням на НОК України.
Підпис під документом поставили генеральний секретар Європейської Конфедерації бадмінтону Браян Агербак та президент Федерації бадмінтону України Олексій Дніпров.
Зазначимо, що європейську першість з бадмінтону Україна прийматиме вперше. Раніше, цьогоріч, Київ став місцем проведення щорічного конгресу Європейської конфедерації бадмінтону.
“Ми вже мали честь бути присутніми в Україні, під час проведення Конгресу. Приємно відзначити, що він став чи не найкращим за всю історію і ми дуже задоволені належними умовами та рівнем організації. Ця першість — останній етап ліцензійного відбору на Ігри ХХХІІ Олімпіади в Токіо, тож є дуже важливим і відповідальним стартом. І я вірю, що чемпіонат Європи у Києві також стане найкращим”, — прокоментував дану подію Агербак.
Київський чемпіонат Європи 2020 року триватиме з 21 по 26 квітня 2020 року.
Додамо, що минула європейська першість відбулася в минулому році в іспанському місті Уельва.