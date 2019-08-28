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Київ вперше в історії прийматиме чемпіонат Європи з бадмінтону

Київ вперше в історії прийматиме чемпіонат Європи з бадмінтону

Київ • УНН

 • 8264 перегляди

КИЇВ. 28 серпня. УНН. В Олімпійському домі за участі президента НОК Сергія Бубки відбулося підписання договору про прийняття Україною європейської першості з бадмінтону у 2020 році,повідомляє УНН з посиланням на НОК України.

Підпис під документом поставили генеральний секретар Європейської Конфедерації бадмінтону Браян Агербак та президент Федерації бадмінтону України Олексій Дніпров.

Зазначимо, що європейську першість з бадмінтону Україна прийматиме вперше. Раніше, цьогоріч, Київ став місцем проведення щорічного конгресу Європейської конфедерації бадмінтону.

“Ми вже мали честь бути присутніми в Україні, під час проведення Конгресу. Приємно відзначити, що він став чи не найкращим за всю історію і ми дуже задоволені належними умовами та рівнем організації. Ця першість — останній етап ліцензійного відбору на Ігри ХХХІІ Олімпіади в Токіо, тож є дуже важливим і відповідальним стартом. І я вірю, що чемпіонат Європи у Києві також стане найкращим”, — прокоментував дану подію Агербак.

Київський чемпіонат Європи 2020 року триватиме з 21 по 26 квітня 2020 року.

Додамо, що минула європейська першість відбулася в минулому році в іспанському місті Уельва.

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