Киев впервые в истории будет принимать чемпионат Европы по бадминтону
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. В Олимпийском доме при участии президента НОК Сергея Бубки состоялось подписание договора о принятии Украины европейского первенства по бадминтону в 2020 году, сообщает УНН со ссылкой на НОК Украины.
Подпись под документом поставили генеральный секретарь Европейской Конфедерации бадминтона Брайан Агербак и президент Федерации бадминтона Украины Алексей Днепров.
Отметим, что европейское первенство по бадминтону Украина будет принимать впервые. Ранее, в этом году Киев стал местом проведения ежегодного конгресса Европейской конфедерации бадминтона.
“Мы уже имели честь присутствовать в Украине, во время проведения Конгресса. Приятно отметить, что он стал едва ли не лучшим за всю историю и мы очень довольны надлежащими условиями и уровнем организации. Это первенство — последний этап лицензионного отбора на Игры ХХХI Олимпиады в Токио, поэтому является очень важным и ответственным стартом. И я верю, что чемпионат Европы в Киеве также станет лучшим”, — прокомментировал данное событие Агербак.
Киевский чемпионат европа 2020 году пройдет с 21 по 26 апреля 2020 года.
Добавим, что прошла европейское первенство состоялась в прошлом году в испанском городе Уэльва.