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Киев впервые в истории будет принимать чемпионат Европы по бадминтону

Киев впервые в истории будет принимать чемпионат Европы по бадминтону

Киев • УНН

 • 8264 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. В Олимпийском доме при участии президента НОК Сергея Бубки состоялось подписание договора о принятии Украины европейского первенства по бадминтону в 2020 году, сообщает УНН со ссылкой на НОК Украины.

Подпись под документом поставили генеральный секретарь Европейской Конфедерации бадминтона Брайан Агербак и президент Федерации бадминтона Украины Алексей Днепров.

Отметим, что европейское первенство по бадминтону Украина будет принимать впервые. Ранее, в этом году Киев стал местом проведения ежегодного конгресса Европейской конфедерации бадминтона.

“Мы уже имели честь присутствовать в Украине, во время проведения Конгресса. Приятно отметить, что он стал едва ли не лучшим за всю историю и мы очень довольны надлежащими условиями и уровнем организации. Это первенство — последний этап лицензионного отбора на Игры ХХХI Олимпиады в Токио, поэтому является очень важным и ответственным стартом. И я верю, что чемпионат Европы в Киеве также станет лучшим”, — прокомментировал данное событие Агербак.

Киевский чемпионат европа 2020 году пройдет с 21 по 26 апреля 2020 года.

Добавим, что прошла европейское первенство состоялась в прошлом году в испанском городе Уэльва.

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