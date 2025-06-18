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Кіт Келлог планує зустріч з лукашенком в білорусі - Reuters

Київ • УНН

 • 696 перегляди

Кіт Келлог може стати першим американським топ-чиновником, який зустрінеться з лукашенком за останні роки. Цей візит розглядається як крок для вирішення російсько-українського конфлікту.

Кіт Келлог планує зустріч з лукашенком в білорусі - Reuters

Спеціальний представник президента Сполучених Штатів Америки з питань України Кіт Келлог планує найближчим часом здійснити візит до білорусі і зустрітися з диктатором олександром лукашенком. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Як зазначає видання, Келлог може стати першим американським топ-чиновником, який зустрічається з лукашенком за останні роки. Водночас двоє співрозмовників Reuters повідомили, що Келлог у приватних розмовах оцінював дану поїздку як крок, що має на меті допомогти знайти вирішення російсько-українського протистояння.

Поки що офіційних коментарів щодо ймовірного візиту Келлога в мінськ не було. Видання не виключає, що визіт може бути скасованим, оскільки йдеться про його організацію, яка потребує узгодження чутливих деталей.

Попередній візит топ-чиновника США в білорусь відбувся в 2020 році: тоді це був візит Майка Помпео, тодішнього держсекретаря США. Візит відбувався на тлі напруження стосунків між москвою і мінськом.

Однак після сфальсифікованих режимом лукашенка результатів виборів президента 2020 року, за якими послідували масові акції протесту і їх жорстоке придушення, Вашингтон згорнув контакти з мінськом.

У 2022 році США призупинили роботу свого посольства в білорусі, коли росія почала повномасштабне вторгнення в Україну, а режим лукашенка, де-факто, це підтримав.

Нагадаємо

Спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог розповів, що саме потрібно для встановлення миру і припинення війни.

Євген Устименко

Євген Устименко

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Білорусь
Джозеф Кіт Келлог
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