Кит Келлог планирует встречу с лукашенко в беларуси - Reuters

$41.530.08
48.070.37
ukenru
18 июня в Киеве объявлено Днем траура по погибшим в результате атаки рф
03:00 • 17936 просмотра
18 июня в Киеве объявлено Днем траура по погибшим в результате атаки рф
17 июня, 16:49 • 59411 просмотра
Украина осуждает визит высокопоставленного чиновника ВОЗ в рф - Радуцкий
17 июня, 10:46 • 192596 просмотра
Рада назначила Генеральным прокурором Руслана Кравченко
17 июня, 06:29 • 205021 просмотра
"Такие атаки - чистой воды терроризм": Зеленский отреагировал на атаку рф более 440 дронами и 32 ракетами
17 июня, 05:57 • 192175 просмотра
рф ударила по Киеву и окрестностям 175 дронами и по меньшей мере 16 ракетами, есть разрушения от верхних этажей до подвала - КГВА
16 июня, 13:59 • 190966 просмотра
Зеленский планирует обсудить с Трампом оборонный пакет, который Украина готова купить
Эксклюзив
16 июня, 12:56 • 171570 просмотра
Евро дорожает быстрее, чем доллар: почему гривна теряет позиции - объяснение финансового эксперта Елены Соседки
Эксклюзив
16 июня, 11:24 • 136857 просмотра
За почти пять лет Центром Шалимова проведено около 250 трансплантаций органов от посмертного донора
Эксклюзив
16 июня, 09:55 • 109414 просмотра
Связи нардепа Кузьминых с аптечным бизнесом должны проверить НАБУ и НАПК – адвокат
16 июня, 08:24 • 180977 просмотра
Зеленский предложил Руслана Кравченко на должность Генпрокурора: представление уже в Раде
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
3м/с
64%
750мм
Популярные новости
Ночная атака на Киев: из-под завалов достали тела еще трех человек17 июня, 21:18 • 24331 просмотра
В Одесской области под поездом погибла 17-летняя девушка17 июня, 23:27 • 24849 просмотра
Оккупанты продвинулись возле 3 населенных пунктов в Сумской и Донецкой областях – карты DeepState18 июня, 00:22 • 22465 просмотра
G7 не опубликует совместное заявление по Украине из-за сопротивления со стороны США02:08 • 33186 просмотра
Российский удар по Киеву: количество жертв возросло до 2104:45 • 34616 просмотра
публикации
Последние в строю: какие страны ЕС до сих пор используют советскую авиатехнику и почему это важно для Украины17 июня, 15:35 • 93203 просмотра
Топ-5 летних салатов: простые рецепты для вкусного и полезного меню16 июня, 09:40 • 321748 просмотра
"Полный фарш" за 2,8 млн грн: АРМА хочет обновить автопарк топовым Hyundai за средства налогоплательщиков16 июня, 09:34 • 360193 просмотра
Лайфхаки для блогеров: как прокачать и упростить ведение блога 14 июня, 07:09 • 367211 просмотра
Скандалы в АРМА доказывают, что изменения нужно начинать с аудита и увольнения руководства13 июня, 12:08 • 437063 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Марк Рютте
Эммануэль Макрон
Кит Келлогг
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киев
Канада
Иран
Реклама
УНН Lite
Tinder запускает новую функцию двойных знакомств Double Date17 июня, 15:09 • 59899 просмотра
В Украине сделали Лабубу из цветов за 250 тысяч гривен16 июня, 17:56 • 120877 просмотра
Леся Никитюк официально подтвердила беременность нежным фото с животиком 16 июня, 15:30 • 133714 просмотра
В Нью-Йорке выбрали лучшего двойника Педро Паскаля16 июня, 09:17 • 193816 просмотра
Меган Маркл показала нежное видео с принцем Гарри и детьми ко Дню отца16 июня, 07:59 • 186381 просмотра
Актуальное
Financial Times
Шахед-136
ТикТок
Нефть марки Brent
Spotify

Кит Келлог планирует встречу с лукашенко в беларуси - Reuters

Киев • УНН

 • 214 просмотра

Кит Келлог может стать первым американским топ-чиновником, который встретится с лукашенко за последние годы. Этот визит рассматривается как шаг для решения российско-украинского конфликта.

Кит Келлог планирует встречу с лукашенко в беларуси - Reuters

Специальный представитель президента Соединенных Штатов Америки по вопросам Украины Кит Келлог планирует в ближайшее время совершить визит в беларусь и встретиться с диктатором александром лукашенко. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Как отмечает издание, Келлог может стать первым американским топ-чиновником, который встречается с лукашенко за последние годы. В то же время двое собеседников Reuters сообщили, что Келлог в частных разговорах оценивал данную поездку как шаг, который имеет целью помочь найти решение российско-украинского противостояния.

Пока что официальных комментариев относительно вероятного визита Келлога в минск не было. Издание не исключает, что визит может быть отменен, поскольку речь идет о его организации, которая требует согласования чувствительных деталей.

Предыдущий визит топ-чиновника США в беларусь состоялся в 2020 году: тогда это был визит Майка Помпео, тогдашнего госсекретаря США. Визит проходил на фоне напряжения отношений между москвой и минском.

Однако после сфальсифицированных режимом лукашенко результатов выборов президента 2020 года, за которыми последовали массовые акции протеста и их жестокое подавление, Вашингтон свернул контакты с минском.

В 2022 году США приостановили работу своего посольства в беларуси, когда россия начала полномасштабное вторжение в Украину, а режим лукашенко, де-факто, это поддержал.

Напомним

Спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог рассказал, что именно нужно для установления мира и прекращения войны.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

политикаНовости Мира
Майк Помпео
Беларусь
Кит Келлогг
Reuters
Соединённые Штаты
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9