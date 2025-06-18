Кит Келлог планирует встречу с лукашенко в беларуси - Reuters

Специальный представитель президента Соединенных Штатов Америки по вопросам Украины Кит Келлог планирует в ближайшее время совершить визит в беларусь и встретиться с диктатором александром лукашенко. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Как отмечает издание, Келлог может стать первым американским топ-чиновником, который встречается с лукашенко за последние годы. В то же время двое собеседников Reuters сообщили, что Келлог в частных разговорах оценивал данную поездку как шаг, который имеет целью помочь найти решение российско-украинского противостояния.

Пока что официальных комментариев относительно вероятного визита Келлога в минск не было. Издание не исключает, что визит может быть отменен, поскольку речь идет о его организации, которая требует согласования чувствительных деталей.

Предыдущий визит топ-чиновника США в беларусь состоялся в 2020 году: тогда это был визит Майка Помпео, тогдашнего госсекретаря США. Визит проходил на фоне напряжения отношений между москвой и минском.

Однако после сфальсифицированных режимом лукашенко результатов выборов президента 2020 года, за которыми последовали массовые акции протеста и их жестокое подавление, Вашингтон свернул контакты с минском.

В 2022 году США приостановили работу своего посольства в беларуси, когда россия начала полномасштабное вторжение в Украину, а режим лукашенко, де-факто, это поддержал.

Напомним

Спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог рассказал, что именно нужно для установления мира и прекращения войны.