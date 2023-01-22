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Кіпр готовий віддати Україні свої ОБТ Т-80У, але висуває умови

Київ • УНН

 • 4065518 перегляди

КИЇВ. 22 січня. УНН. Кіпр готовий віддати Україні свої ОБТ Т-80У, але тільки в обмін на грецькі Leopard 2. Про це повідомляє УНН з посиланням на Army Recognition.

Кіпр готовий віддати Україні свої ОБТ Т-80У, але висуває умови

Деталі

Уряд Кіпру переконаний у швидкій заміні свого Т-80У на Leopard 2 якщо вони походять із дружньої Греції. Грецька (еллінська) армія вже використовує Leopard 2 починаючи з 1980-х років, але зараз у процесі оновлення.

Проте Греція хоче спочатку отримати Leopard 2 в обмін, щоб уникнути виснаження свого арсеналу на тлі зростання напруженості з Туреччиною (також оснащена Leopard 2 в очікуванні своїх майбутніх місцевих ОБТ Altay).

Кіпр не розглядає жодного іншого рішення щодо постачання, оскільки це займе надто багато часу, якщо постачатиметься з Німеччини.

Кіпр загалом має близько 82 танків Т-80У. Це удосконалена версія Т-80, яка має модернізовану вежу, динамічним захистом "Контакт-5", покращений приціл та оснащена протитанковим ракетним комплексом 9М119 "Свір".

Нагадаємо

Німецький журнал Spiegel написав у суботу, посилаючись на джерела в уряді Німеччини, що міністерство оборони країни ще кілька місяців тому склало список усіх наявних у його розпорядженні танків Leopard різних моделей. Також у цьому списку позначені танки, які могли б бути поставлені Україні.

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