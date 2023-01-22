Кипр готов отдать Украине свои ОБТ Т-80У, но выдвигает условия

Детали

Правительство Кипра убеждено в быстрой замене своего Т-80У на Leopard 2 если они происходят из дружественной Греции. Греческая (эллинская) армия уже использует Leopard 2 начиная с 1980-х годов, но сейчас в процессе обновления.

Однако Греция хочет сначала получить Leopard 2 в обмен, чтобы избежать истощения своего арсенала на фоне растущей напряженности с Турцией (также оснащенной Leopard 2 в ожидании своих будущих местных ОБТ Altay).

Кипр не рассматривает никакого другого решения по поставкам, поскольку это займет слишком много времени, если они будут поставляться из Германии.

Кипр в целом имеет около 82 танков Т-80У. Это усовершенствованная версия Т-80, которая имеет модернизированную башню, динамическую защиту "Контакт-5", улучшенный прицел и оснащена противотанковым ракетным комплексом 9М119 "Свирь".

Напомним

Немецкий журнал Spiegel написал в субботу, ссылаясь на источники в правительстве Германии, что министерство обороны страны еще несколько месяцев назад составило список всех имеющихся в его распоряжении танков Leopard различных моделей. Также в этом списке обозначены танки, которые могли бы быть поставлены Украине.