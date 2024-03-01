Кількість звернень про порушення мовного закону майже зрівнялася з довоєнним рівнем: де найбільше
Київ • УНН
Уповноважений із захисту державної мови у 2023 році отримав 3 692 звернення щодо порушень мовного законодавства України, найбільше - з Києва та трьох областей.
У 2023 році щодо порушень мовного законодавства України було 3692 звернення, найбільше - з Києва, Харківської, Одеської та Дніпропетровської областей, свідчить аналіз Опендатабот, пише УНН.
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"3692 звернення щодо порушення мовного закону надійшло до Уповноваженого із захисту державної мови за увесь 2023 рік. Це майже стільки ж, як і до початку повномасштабного вторгнення - 3574 звернення", - вказано у повідомленні.
Як повідомляється, антитоп регіонів, які лідирують за кількістю звернень у 2023 році, такий:
· Київ - 1345,
· Харківщина - 516,
· Одещина - 486,
· Дніпропетровщина - 316 звернень.
"131 протокол про порушення мовного закону було складено за 2023 рік. Це у 1,2 рази більше, ніж у 2021 - 108 протоколів", - зазначається у повідомленні.
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